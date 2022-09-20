Мнение “ястреба”: Обращение Пушилина к Путину по поводу референдума в ДНР

Пушилин официально обратился к Путину призвав его как можно скорее признать результаты референдума в ДНР после его проведения.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь ко всем россиянам, ко всем русским людям, кто всем сердцем сопереживает тому, что происходит сейчас в Донбассе.

Девятый год на нашей земле идет война, и все это время украинский режим делал все, чтобы стереть Донбасс с лица земли. Помимо обстрелов Киев устраивал экономическую, транспортную, водную блокады, пытаясь создать гуманитарную катастрофу на нашей территории.

В конце прошлого года противник начал стягивать к линии соприкосновения огромное количество военной техники и личного состава, значительно увеличилось число провокаций. Страны Запада в огромных объемах поставляли Киеву военную технику. В начале 2022 года эскалация со стороны Украины вновь начала набирать обороты. Наступление Киева было делом нескольких дней, что потом и подтвердили найденные доказательства в оставленных противником штабах.

Признание Россией Донецкой Народной Республики и начало специальной военной операции сорвали захватнические планы киевского режима. Началась освободительная операция, и союзные силы Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик стали изгонять врага с оккупированных Украиной населенных пунктов Донбасса.

Все мы видели, в каком состоянии противник оставил Волноваху, Мариуполь, другие населенные пункты. Боевики не скрывали перед местными жителями, что камня на камне не оставят от их домов. У нас есть сотни свидетельств, что украинские террористы из танков обстреливали многоэтажные дома в упор, поджигали то, что не могли уничтожить обстрелами.

Ровно так эти изверги ведут себя и сейчас, обстреливая наши населенные пункты без какой-либо военной необходимости.

Обстреливая центральную площадь Донецка, они знают, что на ней нет военных объектов. Обстреливая площадь Бакинских Комиссаров, они знают, что это людное место, где расположены остановки общественного транспорта, магазины, банки. Вчера циничные обстрелы со стороны Украины унесли жизни 10 человек, ранено 11.

Украина открывает огонь по территории Донецкой Народной Республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, тактических ракетных комплексов «Точка-У», натовских гаубиц калибром 155 мм, французских самоходных гаубиц Caesar, реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град». Тысячи орудий ежедневно направлены на детей, женщин, стариков – мирных жителей Донбасса.

Противник разбрасывает запрещенные мины «Лепесток» в жилых кварталах только для того, чтобы увечья получали как можно больше мирных жителей. Нелюди, по-другому не скажешь. Зарегистрировано уже 67 случаев подрыва на «Лепестках» гражданских лиц, в том числе двух детей.

Всего за время войны погибли 9 044 жителя Республики, из них – 120 детей!

Вооруженные формирования Украины целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры. Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередач, без света остаются десятки тысяч абонентов.

Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов.

Жители Республики стойко переносят террористические обстрелы украинских боевиков. Я горжусь мужеством своих земляков. Но любому терпению приходит конец. Украина намеренно, я бы даже сказал демонстративно, перешла все возможные красные линии. Тогда в 2014 году, отгораживаясь от националистического преступного киевского режима, мы проводили референдум о независимости Донецкой Народной Республики, мы были уверены, что обязательно проведем второй – о присоединении к Российской Федерации. Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации.

Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно.

Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной.

Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики

PS.

Ждем Донбасс (и не только) в родную гавань. Донбасс это заслужил как никто – своей кровью и потом.

Референдум в ДНР также пройдет с 23 по 27 сентября. Как в очном, так и в заочном формате. В конце сентября вступят в состав России.

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