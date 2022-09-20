Тянет не туда – Личное мнение

Стоит уже откровенно признать, что личная жизнь у Максима Виторгана не складывается.

С молодой Ниночкой, судя по всему, произошёл разрыв. Как сообщает Пятый канал, на премьере очередного фильма Виторган и Нинидзе были порознь.



Фото: Соцсети

Раздельно пришли. Отдельно сели. Вокруг Максима крутилась какая-то девочка. К Нинидзе подлез её бывший муж с цветами.

С показа ушли тоже в разные стороны.

Странно всё-таки у Максима всё в жизни. Парень неплохой, вроде, но с бабами не везёт.

С первой женой разошёлся. Вторая, Собчак, очень странный сам по себе выбор. Всячески принижала мужа, а потом и вовсе связалась с другим. Вот и с Ниночкой диссонанс — она молодая, заводная, подвижная. Сразу было понятно, что Максим не выдержит такой ритм.

Нет, ну я понимаю, что звучит вышесказанное даже глупо: они все плохие, один я хороший.

Но так тоже бывает — беззлобный парень. Просто женщин выбирает, которые не подходят ему.

С Собчак нужно было вести себя по-другому. Вот Богомолов игнорирует её, делает уставший вид, а потому она бегает за ним, сломя голову. И будет бегать, пока он её не отвадит.

С Ниночкой вообще Максиму не стоило связываться надолго. Потусили бы пару месяцев, отошёл бы от развода и занялся бы лучше поиском подходящей женщины.

Подходящая, в случае Виторгана, это — уютная. Та, которая даст спокойно посидеть на рыхлом диване и испечёт блины.

А Максим ищет женщин, которые полны энергии. Позитивной или негативной — это уже детали. Важно то, что у самого не хватает энергии на энергичных. По натуре ему нужен кто-то, кто похож на него.

Это только в сказках противоположности притягиваются. В жизни же искать партнёра нужно максимально похожим на себя.

У вас как с этим? Тянет на противоположностей?

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