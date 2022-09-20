Мнение: Прибалтика и Польша закрылись, «места для русскоязычных» и подопытные украинцы

1. Шенгенская зона огораживается от нас. Поляки и прибалты ввели запрет на въезд русских (ссылка):



Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. <…>

Согласно ограничениям, вступающим с 00:00 понедельника, 19 сентября, отечественных путешественников перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма.

Кое-кого русофобы пускать к себе всё же будут – дипломатов, родственников своих граждан, дальнобойщиков, гастарбайтеров и студентов, которым были выданы визы именно в этих странах. Также обещают «в виде исключения» принимать к себе российских оппозиционеров.

При этом над въезжающими россиянами там ещё и издеваются. В Латвии таможенники заставляют подписывать бумажки с осуждением действий российских властей (ссылка).

И безо всякого запрета было понятно, что делать российским туристам в Прибалтике и Польше больше нечего. Туда, где тебя откровенно не хотят видеть, следует ехать разве что на танке.

2. В Латвии обратились к нестареющей классике (ссылка):



Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про «места для русскоязычных» пассажиров на задней площадке салона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Можно много умных слов сказать про сегрегацию … Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: “обыкновенный фашизм”, например», — указал он. При этом депутат отметил, что латвийские парламентарии начали выяснять, является ли данное фото настоящим либо это фейк.

Также Слуцкий напомнил, что ранее президент прибалтийской страны Эгилс Левитс призывал «разобраться и изолировать от общества» нелояльную государству русскоязычную часть латвийского общества. «Не удивительно, что и история про “места для белых” появляется у этих младоевропейцев», — резюмировал парламентарий.

Позднее Левитс отказался комментировать полученное открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок, в котором у главы республики требовали объяснить призыв изолировать русскоязычных жителей. В канцелярии президента уточнили, что причиной отказа стал тот факт, что письмо было написано на русском языке.

Лично я удивлён отказом властей разбираться в инциденте. Сам плакат в автобусе похож на фейк, так как не было ни указания конкретного маршрута, ни номера автобуса, ничего. Налепить объявление в американском стиле и сделать снимок мог любой шутник, даже без ведома водителя. Собственно, можно было бы по итогам разбирательства так и заявить.

А вот отказ властей разбираться легитимизирует призыв к русофобии. Это уже можно считать официальной позицией Латвии.

3. Новость из цикла «за дружбу с США надо платить» (ссылка):

Делегация США в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах Украины, а также пациентах психиатрических клиник. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны пояснил, что сначала американские представители давали крайне неубедительные объяснения относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинцев. В российском ведомстве потребовали от США предоставить полную информацию, поскольку пострадали наиболее незащищенные категории населения — пациенты украинских психиатрических больниц.

При обсуждении данной темы «американская делегация признала подобные факты», заверив, что передача образцов патогенных биоматериалов в США проводилась нечасто, подчеркнул Кириллов.

Ранее представитель Минобороны сообщал, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Кириллов тогда разъяснил, что деятельность США и Германии во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.

Соскочить с американской бактериологической иглы украинцы пытались ещё до 2014 года (ссылка):

Киевские власти в 2013 году пытались свернуть военно-биологическую программу США на Украине, однако им не удалось противостоять давлению Вашингтона. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», — сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что подтверждением этого является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Тогда дипломат потребовал от министра агрополитики Украины повлиять на подчиненных для продления проекта снижения биологической угрозы DTRA на четыре года. Несмотря на попытки отказа министерства, реализация проекта была продолжена.