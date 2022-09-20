Украинцы в Польше жалуются на тяжёлые условия и несправедливую оплату труда

Тяжёлые условия и несправедливая, по мнению рабочих, оплата всё чаще провоцируют конфликтные ситуации между украинцами и работодателями в Польше. Как пишет «СТРАНА», на некоторых заводах украинские работники начали устраивать забастовки. При этом польские рабочие нередко считают украинских «штрейкбрехерами».



AP

Тяжёлые условия и несправедливая, по мнению рабочих, оплата всё чаще провоцируют конфликтные ситуации между украинцами и работодателями. «СТРАНА» решила разобраться, как работается украинцам в Польше и почему они начали протестовать.

На днях прошла забастовка на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице. Об этом изданию рассказал 18-летний Роман, который работает на этом предприятии.

По его словам, украинские рабочие уже давно возмущались, что работодатель высчитывает с них деньги за обеденный перерыв, тогда как для польских рабочих такие санкции не применялись.

На первый взгляд, суммы копеечные — украинские рабочие теряли меньше двух евро, но, как рассказал Роман, людей возмутил дискриминационный подход со стороны администрации, поэтому два дня украинцы отказывались работать.

Роман только недавно в Польше. Накануне своего 18-летия, пока ещё был «выездным», он поехал в Польшу на заработки.

«Гливице выбрал давно. Там наших много работает — на разных заводах. Некоторые предприятия связаны одними собственниками. Поэтому, изначально ехали с мамой на завод пластиковых изделий, её там устроили. А мне хозяин подыскал место на заводе ёлочных украшений. При этом администрация помогла нам оформить Pesel, написать заявления на помощь. У них это поставлено на поток — украинских рабочих очень много, и постоянно новых набирают», — рассказал Роман.

По его словам, работодатель предоставил им с мамой комнату в общежитии, за которую нужно платить 300 злотых в месяц. Условия скромные — кухня и санузел на этаже, старая мебель, но жить можно. По работе: оплата 15,5 злотых в час (около 3,3 евро). Это на заводе елочных украшений. Маме Романа на заводе пластиковых изделий предложили меньше – 15 злотых в час. При этом есть ночные смены, за которые платят по обычному тарифу. Работать нужно по 10 часов в день. Но многие выбирают 15-часовые смены, чтобы больше заработать.

«Если работать меньше, особо не заработаешь — на хлеб и воду», — говорит юноша.

Как отмечает издание, многие украинцы жалуются на тяжёлые условия труда и невысокие зарплаты, которые даже уменьшились, после того как в страну хлынул поток беженцев.

«За мойку окон вообще предлагают 8 злотых в час, хотя раньше платили по 12», — возмущается жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас живёт под Познанью.

Есть и более высокие ставки, но, как правило, для квалифицированных рабочих. К примеру, в горнодобывающую промышленность приглашают украинских шахтеров на 6 тыс. злотых в месяц (1270 долларов) плюс премии, слесарям на автозаводе предлагают до 30 злотых в час. Но для людей без особой квалификации и знания языка зарплатные предложения очень скромные.

Украинцы жалуются, что на некоторых предприятиях им платят меньше, чем полякам на аналогичных вакансиях.

«Могут также чаще ставить выход на работу в ночные смены, на выходных, что, понятно, мало кому нравится», — подтвердил Роман и добавил, что до недавнего времени люди терпели.

Примечательно, что не так давно на местном заводе Opel также была забастовка всего трудового коллектива. Протестовали против тяжёлых условий труда и низких зарплат.

При этом, как говорит Ольга Кобызева, украинцам тут работать особенно тяжело.

«Все лёгкие процессы уже заняты поляками. Я вышла на работу на один день, и это всё, на что меня хватило. А когда была забастовка, то руководство сказало митингующим: не хотите работать на таких условиях, придёт украинец и будет работать», — отмечает женщина.

По этой причине польские рабочие нередко считают украинских «штрейкбрехерами». Причём за последние полгода, когда в Польшу хлынул поток украинских беженцев, польские работодатели ещё больше ухудшили условия труда, полагая, что украинцы будут работать на любых условиях, так как выхода у них нет. Однако они выучили язык и начинают отстаивать свои интересы.

«У нас на заводе, где украинцев несколько десятков, примерно до трети коллектива, люди возмутились тем, что с них высчитывали деньги за обеденный перерыв — там всего полчаса в день, в деньгах это меньше 8 злотых, копейки. Но с рабочих-поляков ничего не высчитывали, что наши посчитали дискриминацией. Раз сказали руководству, два. А потом просто появилась идея не выйти на работу. Решили, что всех не уволят. И сработало. Через два дня пришел гонец от работодателя, сказал: возвращайтесь, больше не будут высчитывать. Думаю, причина в том, что сейчас пошло много заказов, а быстро набрать новых рабочих вряд ли получится. Поэтому пошли на уступки», — говорит Роман.

В польских профсоюзах изданию подтвердили нарастающую проблему трудовой эксплуатации украинцев.

«Некоторые работодатели и агентства по трудоустройству в двух миллионах украинских беженцев видят дешёвую рабочую силу и используют миграционный кризис против тех, кто работает на них в течение длительного времени», — говорит Игнаций Юзвяк, эксперт Центра миграционных исследований и член профсоюза «Инициатива сотрудников».

Главные проблемы украинцев в Польше, по его словам, — это трудоустройство без трудового договора, нелегальная работа, ненормированный рабочий день, задержки зарплаты и отказ работодателей выплачивать заработанное.

«Нарушение трудовых прав мигрантов во многом связано с проблемой временного характера их положения. Чтобы работать, им нужны визы и другие документы, и их вид на жительство часто зависит от трудоустройства, а трудоустройство зависит от наличия места жительства. Это открывает широкие возможности для злоупотреблений и оставляет рабочим ограниченную свободу манёвра. И это мешает привязаться к одному месту, установить более глубокие социальные отношения и бороться за свои права. Речь идёт о нестабильных формах занятости: договоры поручения или договоры на конкретную работу за счёт трудовых договоров, работа без документов. Работодатели регулярно нанимают на работу украинцев за минимальную заработную плату по договору, а остаток вознаграждения обещают перечислять в конверте, наличными. И в итоге не платят обещанное вознаграждение, требуя при этом работать сверх установленных законом 8 часов. Иногда это 10, 12 часов в день и больше», — говорит Юзвяк.

Чтобы права украинских работников не нарушались, объясняет Юзвяк, особого внимания требуют условия работы, которые потенциальные работодатели предлагают новичкам, и условия проживания.

«Мы уже видим, что цены на аренду в Польше растут. Беженцы с Украины должны иметь жильё и иметь возможность зарабатывать на квартплату. Это проблема, которая будет только усугубляться. Бывает, что ставки, предлагаемые, скажем, за работу по уходу за престарелыми и уборку, ниже, чем те, которые предлагались в феврале этого года, до начала потока беженцев с Украины. Необходим мониторинг социального положения мигрантов, а также вмешательство власти и деятельность по защите интересов, чтобы эти люди не соглашались на плохие условия труда. Предприятия или работодатели, на которых работают люди с Украины, должны чувствовать, что кто-то, говоря по-простому, будет бить их по рукам, а за нарушение прав работников их накажут», — говорит Юзвяк.