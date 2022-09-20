 

МИД Израиля потребовал от Аллы Пугачёвой пояснений по поводу слов о «любимой стране»

20.09.2022, 19:33, Разное
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Посол Израиля в России Бен Цви потребовал от советской исполнительницы песен Аллы Пугачёвой прокомментировать свои слова, сказанные в соцсети Instagram* по поводу «любимой страны».

Дипломат потребовал разъяснить, какую страну Алла Борисовна считает любимой.

– Понимаете, когда эти люди приходят за паспортами, то это часть стандартной процедуры. Алла Борисовна – человек очень уважаемый, поэтому собеседование на гражданство я проводил с ней лично. Там в анкете есть вопрос о том, считает ли кандидат на репатриацию Государство Израиль своей любимой страной, и в случае отрицательного ответа в гражданстве положено отказать. Поэтому я с большим удивлением узнал, что Алла Борисовна требует от своей «любимой страны» признать её иноагентом. Либо этот вопрос должен решать наш МИД, либо она указала некорректные данные в анкете, и её заявку нужно пересматривать, – объяснил посол.

Слова примадонны вызвали также массовые протесты в Хайфе и Тель-Авиве. Жители этих городов вышли к зданиям МИД с требованием не признавать Аллу Борисовну иноагентом, поскольку она «много лет проводит большую часть времени в Израиле и оставляет щедрые чаевые». Также участники протестов выразили уверенность, что любимой для артиста является та страна, где ему платят более высокие гонорары, и выразили готовность платить больше за билеты на концерты Пугачёвой, если она согласится жить в Израиле.

*принадлежит запрещённой в России экстремистской корпорации Meta

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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