 

Мнение: Референдумы

20.09.2022, 19:30, Разное
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Референдумы по вхождению в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября. Аккурат на начало восьмого месяца спецоперации, которая за семь истекших месяцев исчерпала свои возможности полностью.

Проблема именно в том, что «исчерпала». Нужен новый ресурс. Пока все попытки найти его по принципу «как бы ничего не делать и чтобы нам за это ничего не было» не работают. Бомжи и зеки быстро заканчиваются, поэтому все равно встает вопрос о системности мероприятий.

Будут ли объявлять войну со всеобщей мобилизацией? Пока я бы отнесся к такому развитию событий скептически. Цель понятна: нужно изменить статус СВО на какой-либо другой, который позволит задействовать уже мобилизационный резерв, а он составляет в стране ни много ни мало, но 2 с небольшим миллиона человек.

Насколько я помню, срок пребывания нижних чинов в запасе составляет 50 лет по возрасту. Старше 50 лет могут призвать уже в ходе полноценной всеобщей мобилизации. Но пока Путин будет уничтожать имеющиеся 2 миллиона мужчин – этого хватит на пару лет точно.

Как и с ковидом, наверняка всё спустят на губернаторов, они будут получать план-разнарядку на набор из мобрезерва и отправку его на убой. Сам Путин пачкаться не будет – он как всегда, готов выходить только с победными лозунгами, если победой не пахнет, он будет сидеть в кустах и храбро командовать подчиненными.

Принесет ли это Путину желанную победу? Точно нет. Проведение референдумов уже объявлено Киевом критической чертой, за которой никакие переговоры невозможны даже теоретически. Значит, придется наносить Украине военное поражение и диктовать поверженному врагу свои условия.

Есть ли сегодня хоть какие-то основания полагать, что победа при таком главкоме и такой постановке задач вообще достижима? Вопрос явно риторический

Источник: Эль Мюрид


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