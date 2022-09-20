 

Объявят ли Россию «спонсором терроризма»

20.09.2022, 18:58, Разное
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Конгресс США этого хочет. Президент Байден — против.

Вашингтон призывают объявить Россию «государством — спонсором терроризма». Конгресс, несмотря на острую политическую борьбу по всем остальным вопросам, в этом, похоже, един: объявлять. Администрация Байдена настроена однозначно: мы против. Споры идут не первый месяц и даже не первый год. Но особую остроту они приобрели сейчас.

Последний по времени ход в долгой партии между двумя ветвями американской власти — администрацией президента (исполнительной) и Конгрессом (законодательной) — был сделан 14 сентября. В этот день сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюментал — представили законопроект об объявлении РФ «страной — спонсором терроризма» (SST).

Сейчас в американский черный список спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ранее в списке были Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

В конце июля верхняя палата американского Конгресса приняла резолюцию о признании РФ «государством — спонсором терроризма». Однако это была всего лишь рекомендация государственному департаменту, в компетенции которого выносить подобные решения. Впервые резолюцию внесли на рассмотрение еще 9 мая. В документе речь шла не только о событиях в Украине, но и в Чечне, Грузии и Сирии. Сенаторы осудили (цитата) «действия российской власти, совершенные по указанию президента Путина». Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси пригрозила государственному секретарю Энтони Блинкену, что Конгресс признает РФ «спонсором терроризма» в обход госдепартамента, если администрация так и не примет решения, которого ждут законодатели.

Однако и президент Байден, и госсекретарь Блинкен продолжают упорствовать, подчеркивая, что этот шаг вызовет «нежелательные последствия».

Позиция Белого дома: санкции против РФ работают, они будут развиваться, как и военная помощь Киеву.

Президент США принял окончательное решение не признавать Россию «государством — спонсором терроризма», пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Такое действие может подорвать гуманитарные усилия и потенциальные мирные переговоры, пояснила пресс-секретарь президента.

С другой стороны, в Белом доме пока не говорят о том, что в случае принятия обеими палатами законопроекта о включении РФ в список «спонсоров терроризма» президент наложит вето. Накануне промежуточных выборов в Конгресс, скорее всего, администрация захочет избежать радикальных шагов и прямого конфликта с законодателями. Тем более что с формальной точки зрения на Капитолии в этом вопросе сложился консенсус. Судя по озвученным мнениям, две трети сенаторов — квалифицированное большинство, необходимое для преодоления вето, — в принципе, имеется. Вопрос в том, захотят ли демократы в Конгрессе выносить свое требование перед ноябрьскими выборами?

В общем,

перспективы официального объявления РФ «спонсором терроризма» в Вашингтоне остаются — будь то законопроект обеих палат Конгресса или решение администрации, то есть Госдепа.

Можно предположить, что это зависит от развития ситуации в Украине. На данный момент вопрос о том, когда сенат станет обсуждать инициативу Грэма — Блюменталя и будет ли он это делать в нынешней сессии, до ноябрьских выборов, открыт.

Сенаторы

Авторы законопроекта, посетившие Украину в июле, отмечают, что признание РФ «спонсором терроризма» лишит российские власти «суверенного иммунитета» в глазах американских судов, позволяя выдвигать иски против правительства РФ частным лицам. Сенатор из Южной Каролины Ричард Блюментал заявил, что РФ должна официально попасть «в клуб наций-изгоев», и продолжил: «Мне жаль русских людей — их жизнь сейчас тоже несчастна». «Путин обратился именно к тем странам, с которыми РФ должна быть в одном ряду», — сказал Блюментал, комментируя последние события и отметив недавние якобы имевшие место попытки Москвы получить беспилотники из Ирана и оружие из Северной Кореи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


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