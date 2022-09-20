Названа дата национализации германской Uniper

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20.09.2022, 18:55, Новости дня
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Немецкие власти планируют провести национализацию энергетической компании Uniper 21 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Ожидается, что главный акционер Fortum выйдет из состава компании, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом на данный момент представители Fortum еще не комментировали это сообщение.

По данным газеты Handelsblatt, обсуждается вариант, при котором правительство вложит более 8 млрд евро в концерн.

Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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