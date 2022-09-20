По примеру Джонни Деппа: Брэд Питт дебютировал со своей выставкой

58-летний Брэд Питт удивил финских фанатов и впервые представил свои скульптуры на публичной выставке в художественном музее Sara Hildén в третьем по величине городе Финляндии Тампере. Для своего дебюта он объединился с приятелем-музыкантом Ником Кейвом, который наряду с Питтом показал коллекцию из 17 керамических статуэток, расписанных вручную.

Для нас с Ником это новый мир и наш дебют. Это кажется правильным, – сказал Питт финской телекомпании Yle на открытии выставки.

Ник Кейв, представитель музея, Брэд Питт

По словам представителей музея, Питт в значительной степени самоучка. Выставка включает 9 работ кинозвезды, в том числе гипсовое панно, изображающее сцену перестрелки, и серию силиконовых скульптур, каждую из которых художник собственноручно расстрелял патронами разного калибра.

Для меня это вопрос саморефлексии. Речь идет о том, где я ошибся в своих отношениях, где я допустил оплошность, где я соучастник, – объяснил Питт, – Я был действительно жесток и честен с самим собой и принимал во внимание, что, возможно, кого-то обидел или неправильно понял.

Похоже, коллекция вдохновлена противоречивыми отношениями с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Известно, что актер начал пробовать себя в гончарном деле после развода с кинодивой. В 2017 году Питт проводил в своей лос-анджелесской студии по 15 часов в сутки. Стоит отметить, что Питт — не первый голливудский актер, который пробует себя в искусстве. После триумфа в судебных тяжбах с бывшей женой Эмбер Херд его коллега Джонни Депп дебютировал как художник и выставил свои работы в знаменитой лондонской галерее Сastle Fine Art.

Напомним, что недавно актер представил новый фильм “Быстрее пули”, где исполнил главную роль, в то время как его бывшая супруга подала в суд на ФБР за то, что те отказались расследовать конфликт, случившийся между ними с участием детей в 2017 году на борту частного самолета. А вот в жизни его друга и партнера по выставке Ника Кейва этой весной произошла трагедия — культовый музыкант потерял второго сына.