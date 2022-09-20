 

По примеру Джонни Деппа: Брэд Питт дебютировал со своей выставкой

20.09.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

58-летний Брэд Питт удивил финских фанатов и впервые представил свои скульптуры на публичной выставке в художественном музее Sara Hildén в третьем по величине городе Финляндии Тампере. Для своего дебюта он объединился с приятелем-музыкантом Ником Кейвом, который наряду с Питтом показал коллекцию из 17 керамических статуэток, расписанных вручную. 

Для нас с Ником это новый мир и наш дебют. Это кажется правильным, – сказал Питт финской телекомпании Yle на открытии выставки. 

Ник Кейв, представитель музея, Брэд Питт

По словам представителей музея, Питт в значительной степени самоучка. Выставка включает 9 работ кинозвезды, в том числе гипсовое панно, изображающее сцену перестрелки, и серию силиконовых скульптур, каждую из которых художник собственноручно расстрелял патронами разного калибра.  

Для меня это вопрос саморефлексии. Речь идет о том, где я ошибся в своих отношениях, где я допустил оплошность, где я соучастник, – объяснил Питт, – Я был действительно жесток и честен с самим собой и принимал во внимание, что, возможно, кого-то обидел или неправильно понял.  

Похоже, коллекция вдохновлена противоречивыми отношениями с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Известно, что актер начал пробовать себя в гончарном деле после развода с кинодивой. В 2017 году Питт проводил в своей лос-анджелесской студии по 15 часов в сутки. Стоит отметить, что Питт — не первый голливудский актер, который пробует себя в искусстве. После триумфа в судебных тяжбах с бывшей женой Эмбер Херд его коллега Джонни Депп дебютировал как художник и выставил свои работы в знаменитой лондонской галерее Сastle Fine Art.

Напомним, что недавно актер представил новый фильм “Быстрее пули”, где исполнил главную роль, в то время как его бывшая супруга подала в суд на ФБР за то, что те отказались расследовать конфликт, случившийся между ними с участием детей в 2017 году на борту частного самолета. А вот в жизни его друга и партнера по выставке Ника Кейва этой весной произошла трагедия — культовый музыкант потерял второго сына. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.22 / Бывшему полковнику Захарченко дали 16 лет колонии

11.04.22 / Мнение: Первый тур

09.09.21 / Рогозин: пожар на МКС мог возникнуть из-за несоблюдения правил эксплуатации печного отопления

09.01.22 / Современная романтика: индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала

03.04.22 / Жителям Подмосковья выдадут паспорта неграждан Москвы

15.04.21 / Предстоящие санкции России не коснутся Северного потока – 2

03.07.22 / Разработана новая технология 3D-печати, позволяющая быстро печатать роботов

20.07.22 / Стало известно, как на уровень тревожности влияют гормоны стресса и ферменты печени

10.01.22 / Токаев подписал указ о переименовании Алматы в Верный

16.07.20 / Очередная Империя потянулась на выход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика