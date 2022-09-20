Солист Maroon 5 Адам Левин отреагировал на слухи об измене: “Это не повторится”

Сегодня весь день американские и другие СМИ бурно обсуждают предположительную измену Адам Левина. Инстамодель по имени Самнер заявила, что у нее с Левином в течение года были романтические отношения (а он, напомним, женат на 34-летней супермодели Бехати Принслу). А в качестве весомого аргумента опубликовала скриншоты их переписки.

Музыкант решил не тянуть с заявлениям и опубликовал в сторис длинный текст, в котором отрицает роман с этой девушкой, но признается, что “перешел черту”.

Сейчас обо мне много говорят, и я хочу прояснить ситуацию, – публично кается солист Maroon 5. – Я проявил недальновидность, разговаривая с кем-либо, кроме моей жены, в КАКОЙ-ЛИБО кокетливой манере. У меня не было романа, тем не менее, я переступил черту в прискорбный период своей жизни. В некоторых случаях это стало неуместным, и я предпринял активные шаги, чтобы исправить это вместе со своей семьей. Моя жена и моя семья – это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, было величайшей ошибкой, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю этого снова. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдем через это. И мы пройдем через это вместе.

Бехати, кстати, пока на развод не подает и даже не разъехалась с мужем на какое-то время. Но, возможно, продолжение этой истории еще последует.

Напомним, что Адам Левин и Бехати Принслу вместе с 2012 года, а их роман начался онлайн – по переписке. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. У пары уже есть двое детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс – и сейчас они ждут появления на свет третьего малыша.

До Бехати Левин слыл сердцеедом: на его счету романы с моделями Victoria’s Secret Энн Вялицаной и Ниной Агдал, а также, по слухам, интрижка с певицей Джессикой Симпсон.