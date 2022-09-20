 

Польша направит американские танки и вертолеты на восток страны, к Украине

20.09.2022, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польша направит американские вертолеты Apache и танки Abrams на восток страны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак во время посещения полигона Новая Демба, где проходят польско-американо-британские военные учения.
“Ответом на угрозы является укрепление армии Польши и строительство польской армии. Это делается путем увеличения числа польских солдат и создания новых подразделений. Мы также оснащаем польскую армию современным оружием. Здесь тренируются солдаты Железной дивизии 18-й механизированной дивизии. Эта дивизия существует уже четыре года, и ее задача – обеспечить безопасность востока нашей страны”, – сказал Блащак. Его речь транслировало Польское телевидение.

Он заявил, что эта дивизия на востоке Польши скоро будет оснащена вертолетами “Апач” и танками “Абрамс”. Эта дивизия следует американской модели. Скоро она будет оснащена “Апачами” и “Абрамсами”. Мы видели, как “Абрамсы” работают вместе с “Апачами”. Они создают барьер, который трудно прорвать. То же самое будет и с 18-й железной дивизией”, – сказал польский министр.

Он заявил, что 18-я дивизия была сформирована для “закрытия Брестских ворот”, чтобы противостоять нападению на Польшу с востока. Брестские ворота – это широкая равнина, которая тянется с востока до Вислы. Блащак заявил, что для нас очень важно, чтобы 18-я дивизия и Железная дивизия сделали невозможным нападение на Польшу с востока.

Министерство обороны Польши ранее сообщило, что планирует приобрести у Америки 96 боевых вертолетов Apache; Варшава также подписала контракт на 250 новых американских танков Abrams.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / Мнение: Рекомендуем ратифицировать

05.11.20 / «Нехта» сядет на скамью подсудимых в Белоруссии

01.04.22 / Королева перекладывает все больше своих обязанностей на принца Чарльза

06.07.21 / Нюд, френч, монохромия и не только: интересные дизайны педикюра для знойного лета

05.04.22 / Принц Эдвард и Софи Уэссекская готовятся к своему карибскому турне

06.08.21 / Первый взгляд: Шер, Рита Ора, Игги Поп и другие в новом календаре Pirelli

15.07.22 / Мнение: Отряд ОКО

24.12.21 / Владимир Мединский: «Дед Ленина Сруль Мойшевич Бланк считал себя украинцем»

20.05.21 / Таинственный человек-кенгуру из пещер Орегона

14.01.22 / Мнение: Типичный бунт азиатов и исламистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика