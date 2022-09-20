Польша направит американские танки и вертолеты на восток страны, к Украине

Польша направит американские вертолеты Apache и танки Abrams на восток страны, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак во время посещения полигона Новая Демба, где проходят польско-американо-британские военные учения.

“Ответом на угрозы является укрепление армии Польши и строительство польской армии. Это делается путем увеличения числа польских солдат и создания новых подразделений. Мы также оснащаем польскую армию современным оружием. Здесь тренируются солдаты Железной дивизии 18-й механизированной дивизии. Эта дивизия существует уже четыре года, и ее задача – обеспечить безопасность востока нашей страны”, – сказал Блащак. Его речь транслировало Польское телевидение.

Он заявил, что эта дивизия на востоке Польши скоро будет оснащена вертолетами “Апач” и танками “Абрамс”. Эта дивизия следует американской модели. Скоро она будет оснащена “Апачами” и “Абрамсами”. Мы видели, как “Абрамсы” работают вместе с “Апачами”. Они создают барьер, который трудно прорвать. То же самое будет и с 18-й железной дивизией”, – сказал польский министр.

Он заявил, что 18-я дивизия была сформирована для “закрытия Брестских ворот”, чтобы противостоять нападению на Польшу с востока. Брестские ворота – это широкая равнина, которая тянется с востока до Вислы. Блащак заявил, что для нас очень важно, чтобы 18-я дивизия и Железная дивизия сделали невозможным нападение на Польшу с востока.

Министерство обороны Польши ранее сообщило, что планирует приобрести у Америки 96 боевых вертолетов Apache; Варшава также подписала контракт на 250 новых американских танков Abrams.