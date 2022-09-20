Эксперты: Разработчикам софта придется адаптироваться к реестру отечественного ПО

Эксперты сферы высоких технологий прогнозируют изменения в индустрии софта. По их мнению, отечественным разработчикам придется адаптироваться к реестру российского ПО.

Согласно новым нормам законодательства РФ, все программное обеспечение, используемое на территории страны, должно соответствовать новым требованиям. Так, все программы, приложения, игры и т.п. отечественного производства будут основываться на операционной системе Linux. Все разработчики ПО должны быть внесены в соответствующий реестр. По мнению главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в ближайшем будущем можно ожидать новых ограничений в данной индустрии. Все зарегистрированные разработчики софта будут обязаны адаптировать свои продукты для работы исключительно на ОС от компании Линуса Торвальдса, разработавшего и внедрившего новую платформу еще в начале 1990-х годов.

Согласно отчету Минцифры, внесение в госреестр даст возможность разработчикам получить налоговые льготы и другие преференции при госзакупках. При этом сейчас большинство российского софта построено в основном на системе Windows. Из-за этого большую часть продуктов для отечественного потребителя, в соответствии с законами, придется практически создавать с нуля. Особенно это будет актуально для систем автоматизации производства. ПО для офисов, криптозащиты и систем управления базами данных будет разработать гораздо проще.

Всего, по статистике госреестра, сейчас в РФ около 4,4 тысячи правообладателей софта и почти 14 тысяч продуктов. Все они смогут экономить на налоге на прибыль в почти пятой части дохода около 3%, а в случае со страховыми взносами – с 14% до уровня 7,6%. Также при продаже программного обеспечения все, состоящие в реестре, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. При этом около 95% всех ноутбуков и компьютеров в Российской Федерации до сих пор работают на ОС Windows. Доля же гаджетов на Linux растет только за счет использования в госучреждениях, бюджетной сфере и ряде государственных корпораций.