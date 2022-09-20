 

Эксперты: Разработчикам софта придется адаптироваться к реестру отечественного ПО

20.09.2022, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты сферы высоких технологий прогнозируют изменения в индустрии софта. По их мнению, отечественным разработчикам придется адаптироваться к реестру российского ПО.
Согласно новым нормам законодательства РФ, все программное обеспечение, используемое на территории страны, должно соответствовать новым требованиям. Так, все программы, приложения, игры и т.п. отечественного производства будут основываться на операционной системе Linux. Все разработчики ПО должны быть внесены в соответствующий реестр. По мнению главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в ближайшем будущем можно ожидать новых ограничений в данной индустрии. Все зарегистрированные разработчики софта будут обязаны адаптировать свои продукты для работы исключительно на ОС от компании Линуса Торвальдса, разработавшего и внедрившего новую платформу еще в начале 1990-х годов.

Согласно отчету Минцифры, внесение в госреестр даст возможность разработчикам получить налоговые льготы и другие преференции при госзакупках. При этом сейчас большинство российского софта построено в основном на системе Windows. Из-за этого большую часть продуктов для отечественного потребителя, в соответствии с законами, придется практически создавать с нуля. Особенно это будет актуально для систем автоматизации производства. ПО для офисов, криптозащиты и систем управления базами данных будет разработать гораздо проще.

Всего, по статистике госреестра, сейчас в РФ около 4,4 тысячи правообладателей софта и почти 14 тысяч продуктов. Все они смогут экономить на налоге на прибыль в почти пятой части дохода около 3%, а в случае со страховыми взносами – с 14% до уровня 7,6%. Также при продаже программного обеспечения все, состоящие в реестре, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. При этом около 95% всех ноутбуков и компьютеров в Российской Федерации до сих пор работают на ОС Windows. Доля же гаджетов на Linux растет только за счет использования в госучреждениях, бюджетной сфере и ряде государственных корпораций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / Скандалы: Квартиры, картины и книги про сексуальность

21.03.22 / Суд в Москве запретил работу Meta

12.08.22 / Washington Times – психическое здоровье Байдена вызывает беспокойство у большинства американцев

05.11.20 / Быть Томасом Джефферсоном

23.08.22 / Мнение: Новое убийство Кирова

11.01.21 / Умерев на 30 минут, женщина увидела «духов», предсказавших смерть ее сына

20.05.21 / Лучше травы удобрения нет. Как подкормить кусты клубники весной

06.05.22 / Guardian – «будем ждать возвращения» — итальянский бизнес страдает из-за отсутствия туристов из России

13.01.22 / Мнение: Ваня Ургант говорит по-французски

30.10.21 / Тоник для лица от морщин: заварим и потомим всего 1 специю (рецепт)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика