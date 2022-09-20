Центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев появится при ММЦ в Сахарове – Собянин

Миграционный центр “Сахарово” – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов, отметил градоначальник. Столичные службы делают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным, подчеркнул мэр.

“В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в “Сахарово” полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан”, – рассказал Собянин в своем блоге.

Он сообщил, что Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РФ. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и бюрократических преград.

Напомним, что во вторник, 20 сентября, Госдума одобрила поправки об усилении ответственности за преступления против военной службы. Увеличиваются тюремные сроки за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство и другие нарушения. Также в Уголовный кодекс РФ вносятся понятия “мобилизация”, “военное положение”, “военное время” и “вооруженный конфликт”.