 

Сбербанк вслед за Турцией прекратил работать с платёжной системой «Мир», опасаясь новых санкций США

20.09.2022, 17:33, Разное
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Сбербанк с 20 сентября прекратил работать с платёжной системой «Мир» из-за угрозы санкций США.

Банк и так летом попал под западные ограничения и был вынужден прекратить все валютные операции с зарубежными контрагентами, однако оказалось, что это ещё не конец.

Санкции против РоссииКак сообщает РБК, финансовые аналитики полагали, что против Сбербанка уже введены все возможные санкции, однако Вашингтон нашёл ещё одну точку давления – он пригрозил персональными санкциями топ-менеджерам банка и членам их семей. По данным американского Минфина, из всей верхушки финансовой организации (всего 16 персоналий) лишь у одного человека нет имущества за рубежом, однако он сейчас подозревается в государственной измене и фактически не участвует в руководстве.

В результате с 20 сентября банк прекращает выпуск карт «Мир», а также приостанавливает их приём в своих банкоматах и системах эквайринга. Представители учреждения пообещали, что возобновят работу с отечественной платёжной системой и непременно откроют отделения в Крыму, как только исчезнет угроза санкционного давления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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