Сбербанк вслед за Турцией прекратил работать с платёжной системой «Мир», опасаясь новых санкций США

Сбербанк с 20 сентября прекратил работать с платёжной системой «Мир» из-за угрозы санкций США.

Банк и так летом попал под западные ограничения и был вынужден прекратить все валютные операции с зарубежными контрагентами, однако оказалось, что это ещё не конец.

Как сообщает РБК, финансовые аналитики полагали, что против Сбербанка уже введены все возможные санкции, однако Вашингтон нашёл ещё одну точку давления – он пригрозил персональными санкциями топ-менеджерам банка и членам их семей. По данным американского Минфина, из всей верхушки финансовой организации (всего 16 персоналий) лишь у одного человека нет имущества за рубежом, однако он сейчас подозревается в государственной измене и фактически не участвует в руководстве.

В результате с 20 сентября банк прекращает выпуск карт «Мир», а также приостанавливает их приём в своих банкоматах и системах эквайринга. Представители учреждения пообещали, что возобновят работу с отечественной платёжной системой и непременно откроют отделения в Крыму, как только исчезнет угроза санкционного давления.

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