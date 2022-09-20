 

Принцы Гарри и Уильям не общались на похоронах своей бабушки Елизаветы II – в чем причина

20.09.2022, 17:30, Разное
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Не успели таблоиды обсудить воссоединение Уильяма и Кейт с Гарри и Меган после смерти Елизаветы 8 сентября, как надежды на примирение Уэльских и Сассекских рассыпались в прах. Накануне в Лондоне прошла церемония прощания с монархом, на которой присутствовали все члены королевской семьи. Во время траурной процессии Уильям и Гарри сопровождали гроб Елизаветы в Вестминстерское аббатство бок о бок и сидели рядом на службе, однако ни камеры, ни присутствовавшие не заметили, чтобы братья хоть раз заговорили друг с другом.

На последующую панихиду по Елизавете в Виндзор Уэльские и Сассекские отправились уже порознь. Во время церемонии между Уильямом и Гарри сидели Кейт Миддлтон вместе с детьми – 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой – поэтому братьям вновь не удалось поговорить. По домам монархи также поехали на отдельных автомобилях.

Безучастное поведение Уильяма и Гарри по отношению друг к другу может быть обусловлено тем, что новопровозглашенный король Карл III намерен отстранить Гарри за компанию с принцем Эндрю и принцессой Беатрис от королевских обязанностей и исключить его из числа советников. Об этом накануне сообщило издание The Sunday Telegraph. 

Этот шаг приведет к тому, что герцог Йоркский, герцог Сассекский и принцесса Беатрис будут освобождены от своих обязанностей в качестве государственных советников в случае, если Карл III будет недееспособен, – объяснили журналисты.

Напряжение в отношениях Уэльских и Сассекских нарастало с 2019 года, а уже в 2020-м они и вовсе порвали связи, когда последние решили переехать в США. В 2021 году Гарри и Меган дали то самое скандальное интервью Опре Уинфри, в котором герцог заявил, что его отец и брат “застряли в своих ролях”, после чего впервые они встретились только в этом году на праздновании Платинового юбилея правления Елизаветы. Взаимоотношения Меган и Кейт вообще достойны отдельной истории – вот уже несколько лет любые жесты и взгляды обеих герцогинь тщательно исследуют эксперты по языку тела. И, надо сказать, делают неутешительные выводы – симпатии друг к другу они не питают. 


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