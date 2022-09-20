 

Премьера “Красной Шапочки” в Москве: Киркоров, Климова, Рудковская, Серебряков и Нинидзе среди гостей

20.09.2022, 17:30, Разное
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Накануне вечером в столичном киноцентре “Октябрь” прошла премьера фильма “Красная Шапочка”. Несмотря на понедельник, звездная явка была достаточно высокой, к тому же многие селебрити пришли со своими детьми и даже внуками. Так, мероприятие посетили Филипп Киркоров, Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко, Екатерина Климова с четырьмя детьми, Жасмин с дочерью, Юлианна Караулова, Юлия Барановская и другие. 

Алексей Серебряков пришел на премьеру со взрослыми детьми и внучкой, а Татьяна Лютаева – с внуками от своей дочери Агнии Дитковските. 

Лет 20 назад у меня была небольшая роль в телевизионном спектакле, я как раз сыграл бабушку Красной Шапочки и сыграл бы ее еще раз, если бы Лина пригласила меня поучаствовать в фильме, – рассказал журналистам Киркоров. – С Линой я дружу очень давно, она, можно сказать, была вдохновителем всех моих безумств, придумывала совершенно сумасшедшие идеи. Однажды, например, предложила расписать самолет моим именем.  Во многом благодаря ей я понял, как важно  мыслить нестандартно. Очень рад быть на премьере ее фильма и уверен, что новая сказка сегодня взорвет светскую и детскую Москву!. 

Фильм “Красная Шапочка” расскажет знаменитую историю противостояния девочки и волка. В своеобразном приквеле сказки Шарля Перро создатели раскроют тайну происхождения главной героини, девочка также попытается найти своего отца. В качестве генерального продюсера фильма выступила Лина Арифулина, в съемках фильма приняли участие Екатерина Климова, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе и другие. В роли Красной Шапочки — Таисия Калинина.

В прокат фильм выходит 22 сентября.


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