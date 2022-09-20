Кожа, трикотаж и мрачные цветы: 4 главных тренда осени 2022 в одежде – идеи модных образов с фото

Уже наступили холодные осенние дни, а это значит, что пришло время доставать теплые свитера и сапоги. Однако новый сезон приносит нам новые и стильные тренды, которые заслуживают особого внимания.

Новые стильные современные тенденции настолько многогранные и разнообразные, что абсолютно каждая девушка сможет подобрать для себя желаемый вариант наряда, в котором можно будет чувствовать себя уютно и выглядеть максимально стильно и эффектно. Вот несколько отличных модных тенденций на осень 2022 года, тренды и идеи составления невероятного аутфита.

Кожа

Кожа может быть как дерзкой, так и достаточно элегантной. Черная кожаная куртка является одним из основных элементов гардероба. Этой осенью такая одежда представлена в самых различных цветовых вариациях.

Можно найти множество различных кожаных изделий. Это может быть куртка, брюки, шорты, юбка и даже платье. Это универсальный материал, который отлично подойдет для повседневной носки и поможет сделать создаваемый образ фантастическим.

Кожаные брюки оттенка жженной охры прекрасно смотрятся вместе с кожаными куртками карамельного цвета. Это самый настоящий тренд осени 2022 года.

Экологически чистая веганская кожа является отличным вариантом для всех стильных модниц, так как по своей текстуре она похожа на натуральную, но при этом стоимость намного ниже. Стоит обратить свое внимание на цветные изделия, которые помогут оживить и украсить совершенно любой наряд в этом сезоне.

В этом году в моде массивные кожаные ботинки. Отличным вариантом для осени 2022 года станут универсальные кожаные ботинки челси. Их толстая и массивная подошва и высота по щиколотку идеально подходят для ношения с совершенно любыми нарядами. Можно сочетать как с простыми брюками и джинсами, так и с романтичными и стильными юбками.

Трикотаж

Просто невозможно обойтись осенью без уютного вязаного свитера. В этом сезоне особенно популярными будут вязаные свитера оверсайз.

Трикотажное изделие плотной косой вязки, выполненное в нейтральных тонах является просто идеальным выбором для осени.

Если осенью 2022 года хочется выглядеть максимально стильно и притягательно, то стоит надеть большой вязаный свитер оверсайз вместе с леггинсами, а также добавить массивные ботинки челси и завершить свой образ вязаной шапкой. Это просто идеальный вариант для осенней прогулки.

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Принт “гусиные лапки”

Это достаточно интересный и оригинальный узор, который можно часто увидеть осенью. Гусиные лапки в 2022 году стали самым настоящим трендом.

В дополнении к классическому черно-белому узору, вероятно, мы сможем увидеть множество ярких и смелых цветов и интерпретаций этого классического и популярного узора.

Чтобы осенью выглядеть стильно и элегантно, стоит надеть классическую черно-белую юбку с принтом гусиные лапки вместе с черной водолазкой и дополнить все это ботинками и беретом любого цвета. В итоге получается очень интересный и стильный вариант для повседневной носки.

Оригинальные и яркие цвета

Осенью 2022 года можно будет увидеть множество интересных и оригинальных цветочных композиций. Такие наряды уже успели выбрать для себя многие знаменитости.

Не стоит стесняться мыслить несколько нестандартно и красивыми и яркими узорами. Отличным решением станет изумрудная зелени, а также насыщенные оттенки осенней листвы.

Это хороший вариант нарядов для осени. Красочные оттенки весенних цветов лучше всего оставить для более теплого времени года.

Для повседневной носки хорошо подойдет платье с цветочным принтом приглушенных тонов вместе с классической кожаной курткой. Такой наряд отлично подойдет и для романтического свидания, ужина или же похода в кино.