 

Кристина Асмус и Павел Деревянко на съемках сериала “Сансара” – первые фото

20.09.2022, 16:10, Разное
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Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания “Медиаслово” объявили о старте съемок сериала “Сансара”. Главные роли в восьмисерийной драме играют Павел Деревянко и Кристина Асмус.

Картина рассказывает историю человека, оказавшегося в контрамоции: он живет в обратном времени. Каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Герой попытается найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени. Главной музыкальной темой сериала стала песня Басты “Сансара”.

Термин “контрамоция” используется братьями Стругацкими в романе “Понедельник начинается в субботу” и обозначает обратное движение во времени, когда тело имеет направление, противоположное мировым стрелам времени. Сансара — круговорот рождения и смерти, где душа стремится к освобождению от результатов своих прошлых действий (кармы), — объясняют создатели в анонсе проекта.

Режиссером “Сансары” выступил Сергей Коротаев. Помимо Деревянко и Асмус, в ленте снимаются Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Илья Борисов, Светлана Немоляева и другие.

Когда я первый раз взял в руки сценарий, меня привлекла возможность рассказать историю о человеке с простыми, довольно приземленными потребностями, который попадает в невероятные обстоятельства, заставляющие его переосмыслить свою собственную жизнь. Наша история — это путешествие героя внутрь собственного „я“. В мистических обостренных обстоятельствах, в которые ввергает его судьба, я как режиссер могу препарировать внутренний мир героя нашего времени — своего рода статиста, плывущего по течению, — заявляет Сергей Коротаев.

По словам Павла Деревянко, “Сансара” рассказывает про обычного кредитного менеджера, который, как ему кажется, живет нормально, но на деле обманывает людей, проводит нечистые истории с кредитами, плохо общается с мамой. Только попав во временную петлю, он понимают, что где‑то совершил ошибку, которую нужно исправить.


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