Марго Робби, Роберт Де Ниро, Рами Малек, Кристиан Бейл с супругой и другие гости премьеры фильма “Амстердам”

Скоро комедийный триллер “Амстердам” окажется на больших экранах, а пока новую ленту представили избранному голливудскому кругу. Накануне в Нью-Йорке прошла премьера, на которой появились как главные звезды картины Марго Робии и Кристиан Бейл (с группой поддержки в лице супруги Сандры Блажич), так и исполнители второстепенных ролей Роберт Де Ниро, Рами Малек и Майк Майерс, который вслед за Бейлом вышел на красную дорожку с женой Келли Тисдейл.

Не обошлось без звезд музыкальной сцены, например, рэпера Дрейка, который тоже исполнил в ленте небольшую роль. Судя по фотоотчету, на премьере не смогли присутствовать певица Тейлор Свифт, которая сейчас занята записью нового альбома, и актриса Аня Тейлор-Джой, тоже задействованные в касте.

Фильм “Амстердам” расскажет о трех друзьях, несправедливо обвиненных в убийстве. Режиссер картины, номинант на премию “Оскар“ Дэвид Оуэн Расселл, наиболее известен работой над фильмами “Афера по-американски”, “Мой парень — псих” и “Джой”. Персонажные постеры мы публиковали у нас в Telegram-канале.

Мировая премьера триллера запланирована на 4 ноября 2022 года.

Кристиан Бейл с женой Марго Робби Дрейк Роберт Де Ниро Рами Малек Майк Майерс с женой Дэвид О. Расселл с супругой Холли Дэвис