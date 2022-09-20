 

Марго Робби, Роберт Де Ниро, Рами Малек, Кристиан Бейл с супругой и другие гости премьеры фильма “Амстердам”

20.09.2022, 16:10, Разное
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Скоро комедийный триллер “Амстердам” окажется на больших экранах, а пока новую ленту представили избранному голливудскому кругу. Накануне в Нью-Йорке прошла премьера, на которой появились как главные звезды картины Марго Робии и Кристиан Бейл (с группой поддержки в лице супруги Сандры Блажич), так и исполнители второстепенных ролей Роберт Де Ниро, Рами Малек и Майк Майерс, который вслед за Бейлом вышел на красную дорожку с женой Келли Тисдейл. 

Не обошлось без звезд музыкальной сцены, например, рэпера Дрейка, который тоже исполнил в ленте небольшую роль. Судя по фотоотчету, на премьере не смогли присутствовать певица Тейлор Свифт, которая сейчас занята записью нового альбома, и актриса Аня Тейлор-Джой, тоже задействованные в касте.

Фильм “Амстердам” расскажет о трех друзьях, несправедливо обвиненных в убийстве. Режиссер картины, номинант на премию “Оскар“ Дэвид Оуэн Расселл, наиболее известен работой над фильмами “Афера по-американски”, “Мой парень — псих” и “Джой”. Персонажные постеры мы публиковали у нас в Telegram-канале.

Мировая премьера триллера запланирована на 4 ноября 2022 года.

Кристиан Бейл с женойМарго РоббиДрейкРоберт Де НироРами МалекМайк Майерс с женойДэвид О. Расселл с супругой Холли Дэвис


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