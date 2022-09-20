 

НТВ уволило боевого экстрасенса из КГБ Ивана Фомина из-за несбывшегося предсказания о капитуляции Зеленского

20.09.2022, 15:33, Разное
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Телеканал НТВ уволил своего внештатного эксперта, боевого экстрасенса КГБ Ивана Фомина.

В руководстве телекомпании до последнего верили, что его прогноз о бегстве президента Украины на Запад 17 сентября сбудется. Но когда ни 17, ни 18 сентября Владимир Зеленский не покинул свой пост, к ветерану возникли вопросы.

Война в УкраинеКак сообщил источник, эксперт отказался возвращать гонорар за проведенную политологическую экспертизу, а позже и вовсе перестал выходить на связь. Телевизионщики даже хотели замять ситуацию по-тихому, поскольку опасались ссориться с человеком, обладающим экстрасенсорными и телекинетическими способностями. Однако скандал вышел на новый уровень из-за реакции телезрителей. В редакцию «Новых русских сенсаций» стали приходить письма от разгневанных патриотов со всех уголков России, которые требовали привлечь «деда Вангу» к ответственности по законам военного времени.

– Требовали посадить за госизмену и подобное… Кто-то даже жаловался, что из-за него квартиру проспорил. Руководство поначалу отбивалось от этих писем, но когда пришло письмо от Самого Главного Телезрителя, терпение лопнуло. Люди поверили, а он обманул. Хоть он и экстрасенс, обманывать нельзя, – пояснил собеседник нашего агентства.

1 декабря 1988 года Иван Фомин предсказал землетрясение в Армении. Весной 2002-го года он назвал точную дату краха доллара и предвидел приход ко власти в США темнокожего президента, но главный прогноз всей его жизни так и не сбылся. Сам экстрасенс говорит, что на него повлияли извне сильные мистические силы.

Сегодня «дед Ванга» по-прежнему проживает в Борисоглебске Воронежской области и называет себя «теперь-то уж точно бывшим» – к хрустальному шару он больше ни за что не притронется. О своих планах на жизнь Иван Фомин говорит, не загадывая на будущее. Пенсионер недавно собрал урожай на своем дачном участке и ведёт скромную, неприметную для обывателей жизнь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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