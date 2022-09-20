Изменяет жене: Адам Левин из Maroon 5 хотел назвать сына в честь любовницы

Западные СМИ сообщают, что женатый Адам Левин, солист музыкальной группы Maroon 5, изменяет жене. Несмотря на то, что Бехати Принслу беременна, исполнитель настолько влюблен в другую, что хотел назвать сына в честь любовницы.

Солист популярной американской поп-рок-группы Maroon 5 Адам Левин известен своими романами с самыми знаменитыми красавицами. Так, на его счету были романы с Джейн Херман, Джессикой Симпсон, Кэмерон Диас, Марией Шараповой и Анной Вьялицыной. Причем первый альбом коллектива даже был назван в честь его первой любви, «Песни о Джейн». Однако, как оказалось, даже женившись на модели Бехати Принслу, Левин продолжает не только увлекаться другими женщинами, но и посвящать им свои творения.

С Принслу, работающей «ангелом» Victoria’s Secret, Левин познакомился в 2012 году, а в 2014 году, несмотря на временный разрыв отношений, пара поженилась. Через два года у Адама Левина и Бехати Принслу родилась первая дочь Дасти Роуз Левин. А спустя еще два года еще одна дочь, Джио Грейс. Сейчас Принслу беременна снова, исходя из проведенных анализов, третьим ребенком в семье станет мальчик.

Несмотря на то, что его супруга находится в положении, Адам Левин завел роман на стороне, утверждают зарубежные издания. Причем он настолько увлекся любовницей, что даже хотел назвать в ее честь сына. По крайней мере, такая публикация содержится на странице известной техасской блогерши Самнер Строу. Именно себя она называет новой страстью музыканта из Maroon 5, доказывая реальность отношений скриншотами переписки с артистом. В одном из сообщений Адам Левин писал женщине, что, если ребенок будет мужского пола, он назовет его Самнером и спрашивал разрешения у Строу. При этом он заверял любовницу в серьезности своих намерений.