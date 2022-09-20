Володин: Депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России

Принимая решение о начале специальной операции в Донбассе, глава государства действовал на опережение, подчеркнул спикер. Парламентарии поддержат стремление жителей ДНР и ЛНР стать частью России, сказал политик.

“Они должны это понимать сегодня — что мы ждем от них свободного волеизъявления”, – добавил он.

Происходящее на Украине – вина киевских властей, США и Евросоюза, отметил Володин. Они сделали все, чтобы создать угрозу Донбассу и России, а в итоге Украина потеряла самостоятельность, заявил председатель ГД.

Володин призвал депутатов оказывать поддержку Минобороны, Генштабу, республикам Донбасса, а также продолжать решать проблемы внутри страны, несмотря на вызовы. Необходимо занять единую позицию по этим вопросам, указал спикер.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 20 сентября, приняла поправки об усилении ответственности за преступления против военной службы. Увеличиваются тюремные сроки за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство и другие нарушения.

Также депутаты одобрили поправки, предлагающие внести в Уголовный кодекс РФ понятия “мобилизация”, “военное положение”, “военное время” и “вооруженный конфликт”.