Стрижка “чаша” – фаворит сезона осень-зима 2022: особенности и разновидности трендовой прически

Стрижка «чаша» снова в тренде, как и ближе к концу прошлого века. Некоторые представительницы прекрасного пола, а также мужчины и дети (как мальчики, так и девочки) предпочли ее вообще не забывать, но сегодня она поднялась на самую вершину моды, поскольку символизирует красоту, стильность и шик.

Концепция

Стоит сразу предупредить о том, что стриЖка «чаша» не имеет ничего общего с той, которую носила Мирей Матье. Это прическа с прямой челкой, которая по длине равна всем остальным волосам. Волосы расположены по кругу с центром посередине (челка, затылочная и боковые зоны), постепенно длина уменьшается по направлению к шее и на ее уровне практически сходит на нет.

Прически бывают короткие и относительно длинные, с вьющимися и прямыми волосами, ровными и структурированными, но их объединяет одно – это форма чаши, откуда и появилось название.

Преимущества

Чаша имеет множество преимуществ. Во-первых, она смотрится очень эффектно, стильно и привлекательно. Во-вторых, подходит практически под все типы волос, а также формы лица (можно корректировать, благодаря разной длине). В-третьих, стрижка отличается практичностью, поскольку на укладку вы потратите минимальное количество времени.

В-четвертых, она универсальна, поскольку замечательно смотрится на людях разного возраста, может использоваться, как для повседневной носки, так и для нарядного выхода. Можно добавить еще одно неоспоримое преимущество: «чаша» относится к разряду омолаживающих стрижек.

Недостатки

Этот единственный недостаток можно назвать относительным, однако он присутствует. Поскольку после стрижки волосы растут довольно быстро, вам придется чаще посещать салон, чтобы делать коррекцию.

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«Чаша» с отросшими волосами смотрится также по-своему очень привлекательно, однако ожидать вау-эффекта в этом случае не стоит, поскольку форма для данной прически имеет особое значение. Именно четко сформированная чаша будет выглядеть на сто процентов креативно и экстравагантно.

Кому подойдет

Как уже было сказано, стрижка подходит обладательницам как густых, так и тонких волос. Она замечательно смотрится на кудрявых локонах (даже на кудрявых афроволосах), не менее привлекательно выглядит и на прямых. Благодаря ей можно легко корректировать форму лица. Например, обладательницам овального лица прическа подойдет просто идеально, также ее могут использовать дамы с утонченными лицами. Круглолицым красавицам и девушкам с лицом в форме сердца нужно выбрать правильную модель, которая поможет им подчеркнуть красивые черты и спрятать недостатки, приблизив саму форму к идеальной.

Как ухаживать

Как уже было сказано, вам придется регулярно посещать мастера с целью проведения коррекции. Если говорить об укладке, она выполняется очень легко. Достаточно помыть голову, а затем уложить волосы при помощи фена и брашинга или использовать фен с насадкой диффузор. Для сохранения формы можно предварительно нанести стайлинговое средство.

Также нелишним будет при необходимости завить волосы плойкой или распрямить утюжком. Все зависит от того, какую именно модель данной прически вы выберете.