 

Сильвестр Сталлоне опубликовал новое фото с супругой, которая недавно подала на развод

20.09.2022, 14:46, Разное
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Всего через месяц после того, как 76-летний “Рокки” перекрыл татуировку с портретом жены, он вышел на связь с миллионами подписчиков и опубликовал в личном блоге несколько семейных фотографий. На трогательных снимках они позируют с 54-летней супругой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми — 26-летней Софией, 24-летней Сикстиной и 20-летней Скарлетт. 

Чудесно… – написал актер в новом посте.  

Неизвестно, что послужило причиной такой публикации — ностальгия по семейной жизни или же пока не обнародованное воссоединение с женой. Либо он пытается так вернуть любимую.

Напомним, что о разводе Сталлоне и Дженнифер Флавин после более 25 лет брака стало известно в конце августа. Супруга обвинила актера в финансовых махинациях, но Сталлоне успел лично опровергнуть факт преднамеренной растраты семейного имущества. Чуть позже за актера также заступился и родной брат, 72-летний Фрэнк Сталлоне. 

Напомним, что Сталлоне и Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. Однажды супруги уже расходились, причем, еще до свадьбы. В 1994 году Флавин узнала о романе Сталлоне с супермоделью Дженис Дикинсон. Впрочем, через год они вновь были вместе.    


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