Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Сообщается, что 56-летний Сергей Пускепалис попал в ДТП на трассе M-8 Ярославской области и от полученных травм скончался на месте. Второй жертвой аварии стал водитель автомобиля Александр Синицын, в котором и ехал Сергей. Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы выяснили, что причиной трагедии мог стать выезд на встречную полосу. Легковая машина, в которой находился артист, на скорости столкнулась с фурой.

Напомним, что Сергей Пускепалис известен ролями в картинах “Метро”, “Елки новые”, “Битва за Севастополь” и многих других. За работу в фильме “Как я провел этим летом” актер получил Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля в номинации “Лучшая мужская роль”.

У актера осталась супруга Елена, далекая от мира кино, а также 29-летний сын Глеб, который пошел по стопам отца и получил образование в Российской академии театрального искусства.