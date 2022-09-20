Генерал ВВС США – Вашингтон не сможет сдерживать Россию и Китай одновременно

Китай крайне быстро наращивает ядерный арсенал, а РФ успешно завершила модернизацию своих ядерных сил, что создаёт «двойную угрозу» для Америки. Об этом, по сообщению The Washington Times, заявил генерал ВВС Энтони Коттон на заседании конгресса. Пока что Стратегическое командование США не понимает, как противостоять российско-китайской ядерной угрозе, подчеркнул военный.



AP

Генерал Энтони Дж. Коттон, возглавляющий Командование глобальных ударов ВВС США, претендент на пост главы Стратегического командования, выступал на заседании конгресса по теме реакции Штатов на формирование «ядерной оси» между Китаем и Россией. Сегодня проблема «двойного сдерживания» представляет большую угрозу для Вашингтона, пишет The Washington Times. В тот же день председатель КПК Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин встретились Узбекистане, призвав к расширению сотрудничества и поддержанию работы по «ключевым вопросам» взаимоотношений. В феврале страны подписали соглашение, в котором говорится о «неограниченном» сотрудничестве.

В ходе заседания сенатор Тим Кейн отметил, что на протяжении десятилетий ядерная стратегия США предполагала, что Китай и РФ никогда не сблизятся из-за враждебного прошлого и различия культур. «Но они становятся всё ближе и ближе с каждым днём, и зачастую делают что-то не только вдвоём, но и совместно с Ираном, Северной Кореей, иногда с Турцией», — цитирует политика The Washington Times.

Разведка США выяснила, что Китай быстро наращивает свой ядерный потенциал: к концу десятилетия у него будет более 1000 боеголовок, а также новые ракеты и средства их доставки, в том числе космического базирования. Продолжается сооружение сотен шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41, пишет The Washington Times. Россия, в свою очередь, завершила крупную программу модернизации ядерных сил, обзаведясь новыми тяжёлыми МБР, подводными лодками и стратегическим оружием: управляемыми торпедами с ядерными боеголовками и гиперзвуковыми ракетами.

Генерал Коттон предостерёг конгресс, что Америка рискует не успеть обновить устаревшие стратегические арсеналы. В планах ввести в эксплуатацию подводные лодки класса Columbia, МБР Sentinel наземного базирования и стратегические бомбардировщики B-21 Raider: «Это абсолютный минимум, необходимый для эффективного стратегического сдерживания (Китая и России. — ИноТВ)… Мы должны использовать любую возможность для ускорения модернизации», — приводит издание слова военного. Он также сказал, что ядерное сдерживание — это фундамент для обычных вооружённых сил, которые, после действий РФ на Украине, пытаются удержать Китай от попыток установить контроль над Тайванем.

По его замечанию, Стратегическому командованию ещё только предстоит понять, как выполнять задачи по сдерживанию совместной китайско-российской ядерной угрозы, хотя уже сейчас очевидно, что противостояние двум странам одновременно станет «критическим» для Штатов. Необходимо, чтобы президент и его администрация сформулировали национальные цели для противодействия «двойной угрозе», подчёркивает автор материала.