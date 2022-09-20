ZDF об учениях Турции и НАТО — неубедительная демонстрация единства и гармонии

Турция проводит в Средиземном море совместные с НАТО учения, пишет ZDF. Их цель — показать гармонию в отношениях с альянсом, но на самом деле в них царит разлад. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не только выступает против антироссийских санкций Запада, но и конфликтует со своим союзником Грецией. И даже рёв истребителей во время манёвров не способен заглушить сомнения в том единстве, которое там демонстрируется, отмечает немецкий телеканал.

На подводной лодке срочно нуждаются в медикаментах, военный корабль требует подкрепления, а альянсу необходимы вот такие кадры. Мы находимся в Средиземном море к югу от Антальи. Здесь проходят учения Сил быстрого реагирования НАТО. В них участвуют 8500 солдат из 13 государств. Это шоу в том числе и для СМИ. Участники утверждают, что находятся под большим впечатлением друг от друга.

СКОТТ СКИРЕТТА, контр-адмирал Военно-морских сил США: Турция прекрасно справляется со своей работой. Эти учения показывают, что они в состоянии нас защитить, если это понадобится.

С утра мы откликнулись на необычное приглашение. Необычное потому, что турецкая армия редко когда разрешает сопровождать себя критически настроенным журналистам. Но сейчас Турция проводит эти масштабные учения НАТО. Для обеих сторон — это шанс показать картину гармонии во времена разлада. Турецкий президент выступает не только против западных санкций в отношении России. Он ещё жёстко высказывается в адрес своего союзника по НАТО Греции, что вызывает недоумение у всего альянса.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Однажды ночью мы можем просто прийти без предупреждения. У них (греков. — прим. ИноТВ) эти острова, а также военные базы на этих островах.

Греция и Турция десятилетиями конфликтуют из-за островов в Эгейском море, из-за территориального верховенства и полезных ископаемых. По нормам международного права острова принадлежат Греции. Турция обвиняет соседа в том, что он наращивает вооружение на островах. Греция утверждает, что делает это из-за угрозы со стороны Турции.

Эти кадры произошедшего в выходные показывают, как быстро ситуация может обостриться. Их опубликовала береговая охрана Турции. По имеющейся информации, корабли греческой береговой охраны обстреляли турецкое грузовое судно, но кто знает, что на самом деле произошло. НАТО призывает к сдержанности.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Конфликты между Турцией и Грецией нужно урегулировать дипломатическим путём. У нас для этого в НАТО разработали соответствующий механизм.

На турецком военном корабле Sancaktar, на борту которого мы сегодня находимся, угрозы войны просто игнорируются. Нас заранее попросили не задавать никаких вопросов о политике. Только об учениях. Но в них участвуют и греческие войска. Как идёт сотрудничество?

ХУСЕЙН ТИГЛИ, контр-адмирал ВМС Турции: Мы очень рады, что в наших учениях принимает участие и греческий корабль. Очень рады. И, я думаю, они тоже рады, ведь мы учимся друг у друга.

Кульминация сегодняшнего шоу — истребители. Но даже их рёв не способен заглушить сомнения в том единстве, которое нам здесь демонстрируют.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2022 года.