Нейробиолог: Дробное питание способствует набору веса

Нейробиолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов пояснил о малоизвестной особенности популярной диеты. Как отмечает эксперт, дробное питание, которым сейчас увлекаются многие, способствует не похудению, а наоборот, набору лишнего веса.

Обычно питание с разделением пищи на несколько порций назначают пациентам с желудочными проблемами. В таком случае больной ест не трижды в сутки, а пять или шесть раз. Как утверждают приверженцы данной модели, уверенные в том, что она еще и помогает худеть, питаясь чаще, человек тратит на это больше энергии. А значит, в организме сжигаются лишние жиры, из-за которых появлялась бы излишняя масса тела. Однако, по утверждению специалистов Центра «Здоровое питание», дробное питание вопреки общепринятому мнению, наоборот, приводит к набору веса. Разделенное принятие еды приемлемо, если желудочно-кишечный тракт функционирует неполноценно. Он дает поглощенным продуктам полноценно перевариться.

Но для приобретения стройности фигуры такой режим еды не подходит, заверяет нейробиолог Кабанов. Многие считают, что при малых порциях, которые принимаются чаще, человек не успевает проголодаться, и поэтому съедает меньше. Так, считается, что, если человек ест трижды по 500 килокалорий, то при пятиразовом питании по 300 калорий за раз он тратит больше энергии, чтобы переварить еду. Однако с точки зрения науки, отмечает доктор Кабанов, при трехразовой стандартной модели пищеварительный тракт отдыхает между приемами еды. Мозг же работает так, что при раздолье рациона, меняется сознание человека и пищевое поведение, которые мешают худеть.

Кроме того, дробное питание усиливает нагрузку на поджелудочную железу и печень. Дополнительные же энергозатраты на переваривание пищи настолько невелики, что не составляют ценности для похудения. Поэтому даже при расстройствах ЖКТ частые малые порции приемлемы только во время острой стадии болезни. Также важно учитывать, что дробное питание и вовсе противопоказано людям с синдромом метаболизма или инсулинорезистентностью. Это объясняется тем, что при стимуляции выработки инсулина блокируется процесс сжигания жира или липолиз. Это может привести к тому, что вместо похудения приверженец подобной системы может набрать лишний вес.