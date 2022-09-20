 

Нейробиолог: Дробное питание способствует набору веса

20.09.2022, 14:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нейробиолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов пояснил о малоизвестной особенности популярной диеты. Как отмечает эксперт, дробное питание, которым сейчас увлекаются многие, способствует не похудению, а наоборот, набору лишнего веса.
Обычно питание с разделением пищи на несколько порций назначают пациентам с желудочными проблемами. В таком случае больной ест не трижды в сутки, а пять или шесть раз. Как утверждают приверженцы данной модели, уверенные в том, что она еще и помогает худеть, питаясь чаще, человек тратит на это больше энергии. А значит, в организме сжигаются лишние жиры, из-за которых появлялась бы излишняя масса тела. Однако, по утверждению специалистов Центра «Здоровое питание», дробное питание вопреки общепринятому мнению, наоборот, приводит к набору веса. Разделенное принятие еды приемлемо, если желудочно-кишечный тракт функционирует неполноценно. Он дает поглощенным продуктам полноценно перевариться.

Но для приобретения стройности фигуры такой режим еды не подходит, заверяет нейробиолог Кабанов. Многие считают, что при малых порциях, которые принимаются чаще, человек не успевает проголодаться, и поэтому съедает меньше. Так, считается, что, если человек ест трижды по 500 килокалорий, то при пятиразовом питании по 300 калорий за раз он тратит больше энергии, чтобы переварить еду. Однако с точки зрения науки, отмечает доктор Кабанов, при трехразовой стандартной модели пищеварительный тракт отдыхает между приемами еды. Мозг же работает так, что при раздолье рациона, меняется сознание человека и пищевое поведение, которые мешают худеть.

Кроме того, дробное питание усиливает нагрузку на поджелудочную железу и печень. Дополнительные же энергозатраты на переваривание пищи настолько невелики, что не составляют ценности для похудения. Поэтому даже при расстройствах ЖКТ частые малые порции приемлемы только во время острой стадии болезни. Также важно учитывать, что дробное питание и вовсе противопоказано людям с синдромом метаболизма или инсулинорезистентностью. Это объясняется тем, что при стимуляции выработки инсулина блокируется процесс сжигания жира или липолиз. Это может привести к тому, что вместо похудения приверженец подобной системы может набрать лишний вес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / Японцы рискуют попасться на крючок российских шпионов-охотников за конфиденциальной информацией

08.05.22 / Мнение: США решили ограбить арабов, Европа принесена в жертву, Филиппины уплывают к Китаю

16.03.22 / Началась подготовка к съемкам продолжения экранизации повести Наринэ Абгарян “Манюня”

14.07.20 / Звезда “Форсажа” Джордана Брюстер замечена за поцелуями с новым бойфрендом через неделю после новости о разводе с мужем

22.10.20 / «Черные саркофаги» из прошлого

23.09.20 / Протокол первого сигнала внеземной цивилизации и зачем он нужен

12.11.21 / Эх, не повезло кому-то — наскочили на таких же плутов

25.01.21 / «Образованный революционер» – Алексей Навальный получил прозвище в СИЗО

29.08.20 / Выпускников ВШЭ по распределению будут отправлять в Сибирь

25.02.22 / Неоднозначные цифры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика