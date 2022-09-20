 

Юбилейный фестиваль “Амурская осень” назвал лучшие фильмы и спектакли страны

20.09.2022, 13:52, Разное
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В Благовещенск практически в полном составе прилетел московский театр имени Вахтангова. Людмила Максакова, Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий – столько звезд в Приамурье еще не видели. Здесь в рамках внеконкурсной программы “Амурской осени” вахтанговцы показали самые кассовые хиты.

Помимо этих гастролей, фестиваль представил обширную и очень качественную программу нового российского кино “Фестивальный маршрут”, серию специальных показов документального кино, посвященных тематически Дальнему Востоку, панораму кыргызского и японского кино, программу “Имя”, посвященную Валерию Тодоровскому, ретроспективу фильмов Андрея Тарковского, программу анимации от студии “Союзмультфильм” и многое другое.

Что же касается основного конкурса фильмов, то там были показаны 42 премьеры – 11 полнометражных фильмов, 24 короткометражных фильма, 7 незавершенных проектов. Режиссер Александр Котт, кинокритик, отборщик ряда фестивалей Вадим Рутковский, актриса Ксения Щербакова, оператор Мария Соловьева и актер Юрий Тарасов, работавшие в жюри, присудили Гран-При имени Валерия Приемыхова фильму “ЕВА” (реж. и прод. Андрей Бурмистров).

В конкурсе короткого метра писатель, драматург Андрей Геласимов, актер, режиссер Степан Азарян и продюсер Елена Калинина лучшим посчитали ленту “БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, Я И МАМА” ( реж. Рауль Гейдаров, прод. Яна Клинг).

Жюри конкурса театральной антрепризы в составе народного артиста России Аристарха Ливанова, актрисы, телеведущей Яны Поплавской и актера Юрия Буторина лучшим спектаклем назвали “Пиковую даму” (реж. Олег Ильин, прод. Альберт Могинов).

Приз Губернатора – “За выдающийся вклад в профессию” – был вручен народному артисту России Юрию Назарову


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