Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика

В Челябинске мать убила 32-летнего сына. Женщина нанесла мужчине всего один удар ножом, но и его стало достаточно для летального исхода. Драма случилась, по данным URA.RU, денем 19 сентября.

51-летняя женщина устала терпеть пьянство сына, поэтому решилась на отчаянный шаг. Об этом сообщает VSE42.RU. Возбуждено уголовное дело, фигурантка свою вину не отрицает.