 

Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика

20.09.2022, 13:52, Разное
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В Челябинске мать убила 32-летнего сына. Женщина нанесла мужчине всего один удар ножом, но и его стало достаточно для летального исхода. Драма случилась, по данным URA.RU, денем 19 сентября.

51-летняя женщина устала терпеть пьянство сына, поэтому решилась на отчаянный шаг. Об этом сообщает VSE42.RU. Возбуждено уголовное дело, фигурантка свою вину не отрицает.


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