Лукашенко: большинство преступлений в Республике Беларусь совершают граждане США и Канады

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что большинство ненасильственных преступлений в стране совершается туристами из Соединённых Штатов Америки.

Им «дышат в спину» распоясавшиеся молодчики из Канады и Польши, а сами белорусы даже не вошли в первую десятку.

– И так мы их просили, и эдак, и всё равно гадят здесь нам. Приезжают на наше гостеприимство, как мухи на мёд, на шею нам садятся, вон какие морды отъели, – сказал он. – Это же надо совсем совесть потерять, чтоб вот так гадить.

Согласно официальной статистике, туристы-американцы хотя и составляют менее 2% от общего числа иностранцев в стране, но отвечают за большую часть преступлений, связанных с воровством из магазинов, коррупцией и порчей госимущества. Эксперты уверены, что заокеанские гости и их беспардонное поведение – одна из главных причин падения экономики и плохого состояния государственных объектов.

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