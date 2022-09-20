 

В сети объявилась любовница женатого фронтмена Maroon 5 Адама Левина

20.09.2022, 13:16, Разное
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Накануне 43-летего лидера Maroon 5 обвинили в неверности. Некая брюнетка-модель по имени Самнер Стро опубликовала в своем микроблоге скриншоты переписки с музыкантом и заявила, что в течение года состояла с Левином в романтических отношениях несмотря на то, что тот вот уже много лет счастливо женат на 34-летней супермодели Бехати Принслу.  

По сути, у меня был роман с мужчиной, который женат на супермодели Victoria’s Secret, – призналась Самнер в своем посте, – В то время я была молода и наивна. Откровенно говоря, меня использовали. Я не была такой как сейчас, и мной было легко манипулировать. 

Больше подробностей о романе с Левином девушка раскрывать не стала, однако фрагменты личной переписки с музыкантом все же наделали шума. По словам модели, на некоторое время она потеряла связь с Левином, а через несколько месяцев он сам написал ей, чтобы сообщить о том, что ждет третьего ребенка. Отметим, что о беременности Бехати Принслу стало известно буквально на прошлой неделе. К удивлению Самнер, рассказав о пополнении в семье, певец поинтересовался, может ли он назвать будущего малыша в ее честь. Этот вопрос, по словам девушки, привел ее в ужас. 

Ладно, серьезный вопрос. У меня будет еще один ребенок, и, если это будет мальчик, я действительно хочу назвать его Самнер. Тебя это устраивает? Смертельно серьезно, – гласит сообщение Левина.  

Также Стро выложила еще несколько скриншотов более интимного характера. 

Это нереально, насколько ты чертовски сексуальна. Как будто это сводит меня с ума, – писал ей Левин еще во время отношений. 

Девушка подчеркнула, что не хотела выносить эту ситуацию на общественный суд, однако друзья, которым она ранее отправляла те же скриншоты, пригрозили их опубликовать, и она решила сделать это первой.  

Я хотела разобраться с этим в частном порядке, – объяснила она, – Я никогда не хотела выступать открыто, потому что, очевидно, я знаю, какие последствия влечет за собой то, что я делаю. Я опрометчиво отправила несколько скриншотов своим друзьям, которым, как мне казалось, я могла доверять, но кое-кто из них решил продать их таблоидам. 

Представители Адама Левина и Бехати Принслу информацию никак не комментируют. 

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. У пары уже есть двое детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс. 

До романтической церемонии бракосочетания с Принслу в Кабо-Сан-Лукас, Левин считался заядлым сердцеедом. На его счету романы с моделями Victoria’s Secret Энн Вялицаной и Ниной Агдал, а также, по слухам, интрижка с певицей Джессикой Симпсон. 

Адам Левин и Бехати ПринслуБехати Принслу


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