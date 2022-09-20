Варшава «прокопалась к свободе» — FAZ о новом польском канале через Балтийскую косу

В Польше открыли новый канал через Балтийскую косу, который позволит кораблям выходить в море, минуя российские территориальные воды, пишет Frankfurter Allgemeine. «Мы скидываем последние оковы, которые держали нас в зависимости от Советского Союза, а позже — России», прокомментировал это событие польский премьер Матеуш Моравецкий. Однако противники проекта в правительстве сомневаются в его экономической целесообразности, а также осуждают тот вред, который он наносит окружающей среде.



AP

После трёх лет строительства Варшава наконец-то «прокопалась к свободе» и открыла стратегически важный для неё канал, пишет Frankfurter Allgemeine. Теперь польские корабли смогут покинуть Калининградский залив и выйти в море через Балтийскую косу, минуя российские территориальные воды, объясняет немецкое издание.

Церемония открытия прошла очень торжественно, отмечает автор статьи Герхард Гнаук. Под песни польской исполнительницы Клео три корабля проплыли через канал. На борту красовались матросы в фуражках. «Мы скидываем последние оковы, которые держали нас в зависимости от Советского Союза, а позже — России», — прокомментировал это событие польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дата открытия также носит символический характер, ведь именно 17 сентября 1939 года СССР вслед за Германией вторгся на территорию Польши и захватил её восточную часть*.

О строительстве канала мечтали в своё время ещё прусские короли, в частности Фридрих II, продолжает издание. Возродить проект в 2006 году решил Ярослав Качиньский, занимавший тогда пост премьер-министра в стране. Сейчас его национал-консервативная партия «Право и справедливость» находится у власти и обвиняет своих предшественников, в частности экс-премьера Дональда Туска, в том, что он принёс канал на алтарь дружбы с Россией.

До присоединения к РФ Крыма** в 2014 году многие политики на Западе — в том числе и глава Белого дома Барак Обама, а также канцлер Германии Ангела Меркель — верили в возможность улучшения отношений с Москвой. Но обострение украинского конфликта всё изменило. С тех пор Польша ограничила трансграничное сообщение с Россией. К тому же, как сообщают польские СМИ, у Варшавы постоянно возникали трудности с использованием единственного выхода из Калининградского залива, который находится под контролем Кремля.

Длина нового канала составляет приблизительно километр, рассказывает Гнаук. Его построил польско-бельгийский консорциум за €425 млн. Машины могут пересечь его через два разводных моста. Пользоваться каналом могут только корабли с максимальной длиной 100 м, шириной 20 м и глубиной хода 4,5 м. К тому же Варшаве ещё предстоит углубить фарватер, идущий через мелководный пролив, а также реку Эльблонг, идущую к одноимённому портовому городу. Эти работы продлятся до 2023 года.

Противники проекта в правительстве сомневаются в его экономической целесообразности. Также они считают, что он наносит большой вред окружающей среде. Туристический же бизнес и парусное судоходство надеются на рост прибыли. В любом случае обещание Качиньского, что Эльблонг станет «четвёртым по величине портом Польши», — это ещё дело далёкого будущего, заключает издание.

* Комментарий МИД РФ от 17.09.2021: 17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).