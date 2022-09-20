 

Как в «Звёздных войнах» — на выставке в США показали летающий байк

20.09.2022, 12:49, Разное
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Японский стартап AERWINS Technologies на автосалоне в Детройте представил первый в мире летающий мотоцикл. Как передаёт NTD, он может летать в течение 40 минут и развивать скорость до 100 километров в час. В Японии ховербайк уже начали продавать, а на американский рынок в 2023 году хотят выпустить его более компактную версию.

Вот так выглядит будущее во всей красе. На автосалоне в Детройте показали первый в мире летающий мотоцикл.

Японский стартап AERWINS Technologies создал ховербайк XTURISMO. Он может летать в течение 40 минут и развивать скорость до 100 километров в час.

Одним из первых испытал прототип сопредседатель автошоу Тад Шотт.

ТАД ШОТТ, сопредседатель автошоу: Ощущаю себя 15-летним. Как будто я вышел из «Звёздных войн» и прыгнул на их байк. Это просто бомба! Конечно, немного страшновато, но я был в восторге. Мурашки были буквально по всему телу.

Основатель и глава стартапа Сухэй Комацу говорит, что компания начинала с производства дронов и беспилотных летательных аппаратов.

В Японии ховербайк уже начали продавать. А на рынок США в 2023 году хотят выпустить его более компактную версию. Цена составит 777 тысяч долларов.

По словам Комацу, компания также надеется к 2025 году снизить стоимость разработки и выпустить электрическую модель за 50 тысяч долларов.

Представители AERWIN Technologies говорят, что компания планирует выйти на фондовый рынок и разместит свои акции на бирже NASDAQ уже в ноябре.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2022 года.


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