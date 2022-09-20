 

В РФ стартовали продажи нового внедорожника EXEED TXL 2.0

20.09.2022, 12:45, Разное
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Компания EXEED объявила о начале продаж на российском рынке нового внедорожника под названием EXEED TXL 2.0.

Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым мотором на 197 л.с. мощности. Разгон до сотни составит около 9 секунд. Кроме того, модель имеет яркие суппорты. Для удобства водителя предусмотрели три режима езды. Вместе с тем новый внедорожник EXEED TXL 2.0 выгодно отличается дизайном кузова и стильным интерьером.

В базовом исполнении автомобиль получил дистанционный запуск мотора, а также электрический ручник. Среди улучшений EXEED TXL 2.0 применили датчик, определяющий степень усталости водителя. Остальные параметры сообщили в рамках официальной презентации данного автомобиля.


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