Компания SKODA тестирует на дорогах новый универсал SKODA Superb 2023 модельного года

Чешский автогигант SKODA приступил к тестовым испытаниям нового универсала SKODA Superb 2023 модельного года.

Официальная премьера транспортного средства состоится в следующем году, однако уже сейчас можно частично рассмотреть модель по шпионским снимкам. В частности, показаны фотографии интерьера салона новой модели, которая получила стильную приборную панель, а также увеличенный экран мультимедийной системы.

Покупателям будут доступны версии с бензиновыми, дизельными и гибридными установками. Предложенная платформа предполагает вероятное появление комплектаций с передним или полным приводом. Пока технические параметры автомобиля засекречены разработчиками до премьеры.