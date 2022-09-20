 

Компания SKODA тестирует на дорогах новый универсал SKODA Superb 2023 модельного года

20.09.2022, 12:45, Разное
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Чешский автогигант SKODA приступил к тестовым испытаниям нового универсала SKODA Superb 2023 модельного года.

Официальная премьера транспортного средства состоится в следующем году, однако уже сейчас можно частично рассмотреть модель по шпионским снимкам. В частности, показаны фотографии интерьера салона новой модели, которая получила стильную приборную панель, а также увеличенный экран мультимедийной системы.

Покупателям будут доступны версии с бензиновыми, дизельными и гибридными установками. Предложенная платформа предполагает вероятное появление комплектаций с передним или полным приводом. Пока технические параметры автомобиля засекречены разработчиками до премьеры.


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