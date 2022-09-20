Почему элитные квартиры в Москве дорожают

Девелопер Владимир Щекин рассказал, что в этом году на рынке недвижимости столицы наблюдаются непрогнозируемые процессы. В 2022 году элитные квартиры оказались “слабым звеном”.

Весной продажи со стандартных 30–40 лотов упали до единичных значений. Летом цифры немного улучшились, однако все равно уже не поднялись на изначальные отметки. Средняя цена проданной элитной недвижимости в столице приблизилась к 1,9 миллиона рублей за квадрат.

Обычно строительные компании, которые продают элитные квартиры, совершают 30-40 договоров долевого участия в премиум-сегменте. Самым провальным месяцем был январь из-за каникул. Но теперь такие цифры падают стабильно на протяжении всего срока.

Во втором квартале 2022 года было продано всего 15 элитных квартир. В июле и августе ситуация немного улучшилась, тогда в общей сложности застройщикам удалось продать 30 премиум-объектов недвижимости. В итоге к осени столичный сегмент подошел со статистикой, которая в два раза слабее докризисной.

Снижался не только спрос на такие объекты. Теперь застройщики выставляют такое жилье порционно, по несколько штук. За год элитное предложение в центре Москвы снизилось с 550 до 400 лотов.

Именно из-за того, что на рынке элитной недвижимости создался дефицит, такое жилье дорожает, объясняют эксперты. При этом рыночно обоснованного “потолка” у таких объектов как правило нет.