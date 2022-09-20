 

“Форма глупости”: родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех

20.09.2022, 12:30, Разное
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Недавно певица Нюша шокировала общественность признанием. По словам артистки, в прошлом году ей изменил муж Игорь Сивов. Она очень тяжело переживала предательство любимого человека, но все-таки смогла простить его. Более того, в декабре исполнительница хита “Чудо” родила от неверного ей супруга второго ребенка.

О произошедшем в семье популярной артистки высказался блогер Anton S в своем недавнем выпуске для сплетников. Мужчина дал понять, что в этой ситуации он больше поражен поступком Нюши. Он не понимает, зачем певица простила мужа-изменника и родила от него ребенка. “Чтобы его удержать у ноги? Вызвать доверие?”, – недоумевает Антон.

Блогер понимает, что из-за эмоциональной вовлеченности Шурочкина не может трезво оценить ситуацию, в отличие от посторонних людей.

“В случае с Нюшей, для меня это не форма абьюза, а форма глупости Я не осуждаю гулен, но не нужно их прощать… я сам гулена… не нужно думать, что они когда-нибудь изменятся”, – заключил Антон, подняв на смех 32-летнюю артистку.

Напомним, Игорь Сивов оставил первую жену и ушел к Нюше. В ноябре 2018-го певица родила от возлюбленного дочь. Девочке дали необычное имя – Серафима-Симба. Сын пары появился на свет в конце 2021-го. Его назвали Саффроном.


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