 

ЕР доставила продукты и лекарства в Скадовский район Херсонской области

20.09.2022, 12:25, Новости дня
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Гуманитарная миссия «Единой России» привезла в Скадовский район Херсонской области 150 дополнительных школьных наборов и рюкзаков, а также передали 300 продуктовых пакетов и специальные лекарственные наборы в ФАПы поселка Озерное и села Приморское.

«Очень много вопросов получаем по поводу школьных принадлежностей и рюкзаков. Обращаются люди из малоимущих и нуждающихся семей, у которых в семье дети не только первоклассники. Первоклашек тоже стало больше, родители записывают и приводят детей в школу. Сегодня мы завезли в Скадовский район дополнительные портфели от партии «Единая Россия», чтобы детишки ходили в школу с удовольствием и носили принадлежности в новых и красивых портфелях, – сказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарная миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Для первоклассников Скадовского района гуманитарная миссия «Единой России» уже передавала школьные наборы и рюкзаки. По словам педагогов, ученики с радостью приняли такие подарки, отмечается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«В начале учебного года мы раздали детям наборы и портфели. Они до такой степени были счастливы, что даже у нас, учителей, слезы на глазах появились. Спасибо большое! Это очень хорошая помощь», – поделился педагог одной из школ Скадовского района.

В поселок Озерное и село Приморское участники гуманитарной миссии приезжают впервые. Как признаются жители, больше полугода они не получали никакой помощи – ни финансовой, ни продуктовой. Сейчас в населенных пунктах остались в основном пожилые люди, поэтому здесь особенно ждали медикаменты.

«Замечательно подобран список лекарств. Особенно важно, что привезли сердечные препараты. В селе остались старики, совсем брошенные. Мы тоже с семьей уехали, приезжаю сюда на день, чтобы оказать помощь», – говорит местный фельдшер.

Также добровольцы партии раздали в двух селах 300 продуктовых наборов и передали комплекты для новорожденных.

Гуманитарная миссия «Единой России» приступила к работе в Херсонской области в марте 2022. Волонтеры оказывают помощь и поддержку жителям не только городов, но и сел различных районов области. Они доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для первоклассников и новорожденных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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