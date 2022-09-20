 

В ГД внесли поправки о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство

20.09.2022, 12:25, Новости дня
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В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.

В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.

Поправки предлагаются в статью 332 «Неисполнение приказа». Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Инициатива была внесена в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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