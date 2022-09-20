 

Снова в тренде, но с небольшой поправкой: с чем миксовать осенью низкие ковбойские сапоги – главный хит сезона

20.09.2022, 12:10, Разное
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Скошенный каблук, металлические заклепки, острый носок — так выглядят традиционные ковбойские сапоги. Однако в этом сезоне в моде не только классика, но также и новые вариации данной обуви. Например, сапоги с квадратным носком и длиной до щиколотки, а не до колен. Вдохновляемся идеями создания эффектных образов.

С платьями

Классическое и беспроигрышное сочетание — это ковбойские сапоги с платьем. Вы можете выбрать одежду с принтом: тогда убедитесь в том, что обувь у вас однотонная.

А можете остановить выбор на платье в одном цвете, зато с обилием дополнений в виде объемных рукавов-воланов, рюшей и оборок.

Что касается длины платья, здесь все на ваше усмотрение. Два предыдущих примера показали, что одинаково гармонично смотрятся с ковбойскими сапогами и мини, и миди платья.

Отдельным пунктом можно выделить кожаную одежду. Она особенно эффектно сочетается с брутальными ковбойскими сапогами. Создайте стильный образ тотал-блэк, чтобы приковать к себе восхищенные взгляды окружающих.

С юбками

Создавайте уникальные комплекты из костюмов «пиджак плюс юбка» и обуви в ковбойском стиле. В данном случае рекомендуется выбирать традиционную модель обуви с закругленными носками. Если создаете деловой лук для офиса и работы, тогда выбирайте однотонные сапоги с минимумом декора.

Если вам нравятся смелые эксперименты и нестандартные образы, тогда включите в лук ковбойские сапоги с квадратным носком. Выглядит весьма необычно, но красиво.

С пальто

Создайте гармоничный образ, подобрав обувь такой же расцветки, как и ваша верхняя одежда. К примеру, эффектно смотрится анималистичный принт под рептилию.

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Под них можно надеть юбку модной длины миди и водолазку. Получается прекрасный комплект на осеннюю прохладную погоду.

С брюками и джинсами

Для создания образа в повседневном стиле сочетайте ковбойские сапоги с джинсами или брюками. Есть несколько вариантов, как носить эти вещи вместе.

Например, вы можете заправить нижнюю часть брюк в сапоги. В таком случае хорошо, если обувь будет с принтом: она станет эффектной изюминкой образа.

Если вы больше тяготеете к классике, тогда комбинируйте джинсы прямого кроя с ковбойскими сапогами в традиционном стиле. Ничего заправлять не нужно: пусть штанины закрывают верхнюю часть обуви. Обратите внимание на гармоничное сочетание белых джинсов и коричневой обуви.

Есть еще один вариант ношения: подвернуть джинсы снизу.

Благодаря отвороту окружающие смогут разглядеть вашу стильную обувь.


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