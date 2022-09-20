Звезда “Дневников вампира” Пол Уэсли разводится с женой после трех лет брака

Еще один звездный брейкап. На этот раз на развод подали 40-летняя звезда “Дневников вампира” Пол Уэсли и его 29-летняя супруга, арт-дилер Инес де Рамон. Осведомленный источник таблоида People сообщил, что пара уже разъехалась — решение расстаться они приняли не в одну секунду. Оказывается, разлад в отношениях Уэсли и Рамон длится уже почти полгода.

Решение расстаться является обоюдным и было принято пять месяцев назад, – сообщил инсайдер, – Они просят не беспокоить их в это трудное время.

Отметим, что слухи о разрыве пары начали ходить в прошлом месяце, когда Уэсли заметили на улицах Нью-Йорка в компании модели Натали Кюкенбург и без обручального кольца. На презентации часов Omega в конце августа актер и вовсе появился один.

Впервые о романе Пола Уэсли и Инес де Рамон заговорили в 2018 году. Годом позже они связали себя узами брака в окружении семьи и друзей. В прессе о церемонии почти ничего не писали, пока новобрачные не появились на публике с обручальными кольцами несколько месяцев спустя.

До отношений с Инес Уэсли с 2011 по 2013 год был женат на своей коллеге по “Дневникам”, актрисе Торри ДеВито.

Пол Уэсли и Инес де Рамон Пол Уэсли и Торри ДеВито