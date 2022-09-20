Мнение: Медведев снова пригрозил ядерным оружием?

Теперь понятно, почему в самозваных ДНР и ЛНР скоропостижно заговорили о незамедлительном проведении референдумов о присоединении к России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев все разъяснил в своем Telegram-канале.

Оказывается, «референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости».

Недоумеваю, почему в декабре 1991 года жители Луганской и Донецкой областей Украинской СССР дружно (почти 99%) пришли на референдум и так же дружно (почти 99%) проголосовали за образование нового государства под названием Украина и вхождение в состав этого нового государства? К слову, в Крыму декабрьский референдум 1991 года ЦИК УССР признал несостоявшимся, жители Крыма не захотели входить в состав нового государства. Но Крым включили в состав новой Украины вопреки волеизъявлению населения.

А вот в чем Дмитрий Медведев прав, так это в утверждении, что референдумы «меняют вектор развития России на десятилетия».



отсюда

Что правда, то правда, «вектор развития России» уже изменился. И, похоже, действительно на десятилетия.

Самое главное в тексте Медведева вот эти строчки: «Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

Эта строчка звучит, как очередное предупреждение об использовании ядерного оружия. Я правильно понял Медведева? Или он имел в виду совершенно другое?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

—