Лицо сменила – Личное мнение
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Зато нужно отдать должное Кейт — выражение своего лица, с которым принцесса ходила много лет, на похоронах сменила.
Приличное и подобающее случаю, можно сказать, вышло лицо:
Фото: Соцсети
Единственная беда — горя на лице не видно. Горе можно было бы и надеть, а не только шляпку с вуалью.
Впрочем, чего грустить Кейт? Свёкра народ Британии не особо жалует. Глядишь, чтобы сохранить монархию в принципе, Карл III и отречётся быстренько в пользу сына.
А Кейт станет королевой. Вот лицо на похоронах — важное, надменное, строгое — это как раз и есть репетиция того, с каким выражением будет ходить потом Кейт всю жизнь.
Всю семейку Кейт построит. Наведёт в ней порядок. Неугодных выгонит. Угодливых тоже будет держать в ежовых рукавицах.
Это ли не успех?
Хотя, судьба Меган всё равно кажется мне более интересной. Пока Кейт окончательно не закаменеет в своих туманах и сырости, Меган проживёт яркую и интересную жизнь.
А какую судьбу выбрали вы — ледяной королевы или весёлой и яркой актрисы?
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Источник: Лена Миро
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