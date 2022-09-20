 

Лицо сменила – Личное мнение

20.09.2022, 11:40, Разное
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Зато нужно отдать должное Кейт — выражение своего лица, с которым принцесса ходила много лет, на похоронах сменила.

Приличное и подобающее случаю, можно сказать, вышло лицо:


Фото: Соцсети

Единственная беда — горя на лице не видно. Горе можно было бы и надеть, а не только шляпку с вуалью.

Впрочем, чего грустить Кейт? Свёкра народ Британии не особо жалует. Глядишь, чтобы сохранить монархию в принципе, Карл III и отречётся быстренько в пользу сына.

А Кейт станет королевой. Вот лицо на похоронах — важное, надменное, строгое — это как раз и есть репетиция того, с каким выражением будет ходить потом Кейт всю жизнь.

Всю семейку Кейт построит. Наведёт в ней порядок. Неугодных выгонит. Угодливых тоже будет держать в ежовых рукавицах.

Это ли не успех?

Хотя, судьба Меган всё равно кажется мне более интересной. Пока Кейт окончательно не закаменеет в своих туманах и сырости, Меган проживёт яркую и интересную жизнь.

А какую судьбу выбрали вы — ледяной королевы или весёлой и яркой актрисы?

Источник: Лена Миро


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