Правительство Германии взяло под свой контроль три месторождения угля в Польше

Правительство Германии на основании Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften auf den Weg gebracht (закона об энергетической безопасности) взяло в доверительное управление шахту Янина в Малопольском воеводстве Польши, шахту Зофиовка Силезского воеводства и шахту Туров, находящуюся на территории Нижнесилезского воеводства, говорится в сообщении министерства экономики и охраны окружающей среды.

Немецкие власти напомнили: весь мир стоит перед лицом энергетического кризиса. Сейчас самая важная задача, стоящая перед правительствами всех государств Евросоюза – обеспечение энергетической безопасности своих граждан.

– Мы вынуждены констатировать полную несостоятельность польского правительства в организации безопасности всей Европы. Заботясь только о себе, руководство Польши буквально бросило на произвол судьбы население соседних стран. Осознавая ответственность перед лицом Европейского союза и всего мира, германское правительство приняло решение взять под контроль шахты на польской территории, – говорится в официальном заявлении.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь назвала несправедливым тот факт, что богатства Силезии принадлежат только одной стране. Она анонсировала серьёзные изменения в сфере энергетики – уже скоро выйдут на проектные мощности заводы по получению моторного топлива из угля по методам гидрогенизации, бергинизации и процессу Фишера-Тропша, которые позволят всей Европе избавиться от необходимости импортировать горючее из недружественных стран.

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