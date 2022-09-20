Экоактивисты бьют тревогу — энергетическая стратегия Трасс «полностью противоречит» климатическим целям Британии

Объявленные британским правительством меры по борьбе с энергетическим кризисом «полностью противоречат» обязательству по достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году, которое всего три года назад взяла на себя Великобритания, пишет The Independent. Климатические активисты предупреждают, что планы премьера Лиз Трасс не только вредят окружающей среде, но и не позволяют выйти из кризиса стоимости жизни.



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Меры премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по борьбе с энергетическим кризисом показывают, что страна фактически отказалась от планов добиться нулевого выброса парниковых газов всего через три года после того, как стала одной из первых, кто объявил о столь амбициозной цели к 2050 году, пишет The Independent.

Новый премьер-министр уже объявила о новой масштабной кампании по развитию проектов в области ископаемого топлива, в том числе об отмене запрета на использование технологии гидроразрыва пласта — метода фрекинга — и расширение добычи нефти и газа в Северном море.

Министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг, который ранее отвергал факт изменения климата, называя предупреждения на эту тему «алармизмом», уже на второй день своего пребывания в должности заявил, что Лондон «отменяет мораторий на гидроразрыв пласта» и будет «добывать каждую унцию нефти и газа в Северном море».

Однако глава консультативной группы по вопросам климатического кризиса британского правительства Дэвид Кинг обратил внимание издания на то, что стремление к увеличению добычи нефти и газа «полностью противоречит» юридически обязательной цели Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов.

В интервью The Independent Кинг назвал объявленные меры по борьбе с кризисом «чрезвычайно тревожными», так как они приведут к появлению на рынке большого количества ископаемого топлива, которое и выделяет парниковые газы, непосредственно перед сроком, к которому Великобритания должна достичь нулевого выброса.

«Мы сейчас находимся в кризисе. Но не признаём этого, когда говорим «давайте начнём новые работы по гидроразрыву в этой стране». В это сложно поверить. Это свидетельствует о том, что руководство правительства не понимает природу климатического кризиса»,— предупредил советник правительства.

В ходе своей избирательной кампании Трасс неоднократно пренебрежительно высказывалась о возрастающей роли возобновляемых источников энергии в энергетической системе, в частности о солнечной энергии, которая, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), стала «самой дешёвой электроэнергией в истории».

Впрочем, Кинг предупредил, что возрождение правительством ископаемых видов топлива может быстро привести к обратному результату. И с ним согласны климатические активисты по всей Великобритании.

«Сэр Дэвид Кинг говорит правду. Большинство здравомыслящих стран понимают, что экономически рациональным курсом является быстрое достижение нулевого уровня выбросов, потому что это стимулирует всю экономику и одним махом решает проблемы климатического кризиса и кризиса стоимости жизни», — заявил в интервью The Independent представитель экологической организации «Гринпис» Даг Парр.

При этом, по его словам, энергетические планы Трасс не только ничего не дадут экономике в ближайшее время, но и ускорят разрушение климата. Парр утверждает, что фактически новый премьер ничего не делает, чтобы повлиять на стремительно растущие цены на энергию. «Если Трасс и Рис-Могг продолжат следовать этим курсом, возникает вопрос: «Чьим интересам они служат?»— предупреждает активист.

Представитель организации «Друзья Земли» Майк Чайлдс в интервью The Independent отметил, что Кинг прав, когда бьёт тревогу относительно энтузиазма правительства в отношении гидроразрыва пласта и бурения новых газовых и нефтяных скважин.

«В худшем случае это признак того, что новое правительство больше заинтересовано в удовлетворении богатых лоббистов ископаемого топлива, чем в борьбе с нарастающей климатической катастрофой и окончательном решении энергетического кризиса», — считает Чайлдс.