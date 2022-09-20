 

Renault Trafic получил полностью электрическую версию E-Tech Electric

20.09.2022, 11:20, Разное
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Французский бренд Renault официально презентовал новый электрический фургон под названием Renault Trafic E-Tech Electric.

Вышеуказанная модель впервые получила исключительно электромотор, чем выгодно отличается от прежних поколений. В базовой версии установлен агрегат на 120 л.с. мощности, а запас хода достигает 240 километров. Покупатели смогут выбрать фургон Renault Trafic E-Tech Electric в разных размерах, в зависимости от предпочитаемой вместимости.

В свою очередь, производитель предложил улучшенный вариант Platform Cabine, который идеально подойдет для габаритных грузов. Вместе с тем новая модель обладает продвинутыми опциями и расширенным функционалом, недостающим в предшествующих поколениях фургона.


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