 

Юлия Высоцкая рассказала о неэффективных косметических процедурах

20.09.2022, 11:15, Разное
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Юлия Высоцкая пояснила о неудачной попытке омолодить свою внешность. Как оказалось, актриса и телеведущая стала жертвой неэффективных косметических процедур.
В следующем году супруге режиссера Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой исполнится 50 лет. Несмотря на 26-летнюю разницу в возрасте с 85-летним мужем, пара вместе уже почти 25 лет. Семейное счастье объясняется в том числе и умением актрисы сохранять эффектную внешность и выглядеть моложе своих лет. При этом она не скрывает, что увлекается косметическими процедурами для того, чтобы удалить морщины и избежать увядания кожи. Высоцкая не отказывается от биоревитализации, аппаратных подтягивающих процедур и лазерного удаления пигментации, а также для выработки коллагена.

По признанию звезды, она боится стареть и не стесняется этого, периодически она прибегает к услугам криосауны, также старается актриса соблюдать диету. Увлекается Высоцкая и скандинавской ходьбой, а также под контролем докторов она проходит курсы лечебного голодания. А перед каждым выходом в свет или спектаклем она делает гимнастику лица. Однако не все косметические мероприятия заканчиваются удачно, о своем горьком опыте Юлия Высоцкая пояснила в своем аккаунте в одной из социальных сетей. Как оказалось, после подобной процедуры у селебрити опухли веки, все лицо разнесло, а подбородок перекосило.

Такой неутешительный результат принес супруге Кончаловского домашний пилинг. По какой-то причине она решила отказаться от услуг профессионала в салоне красоты, сделав процедуру самостоятельно. Однако такой опыт закончился плачевно, Высоцкая получила химический ожог лица. Кроме того, на коже звезды появились признаки сильнейшей аллергической реакции. К счастью артистки и ведущей кулинарного шоу, ей все же удалось устранить последствия неудачной процедуры.


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