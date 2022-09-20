Вложиться в золото: особенности “металлических” счетов

Сегодня банковские и брокерские организации предлагают широкий спектр инструментов, как для защитных вложений, так и потенциально более прибыльных, но и более рисковых инвестиций.

На отдельном месте – обезличенные металлические счета. Данная опция позволяет вложиться в золото, серебро, платину, палладий и ряд других драгоценных металлов.

Несмотря на то, что фактически ваши «металлические» вложения будут находиться в банке, вы сможете распоряжаться приобретенными металлами дистанционно – покупать, продавать, хранить, спекулировать. Эксперты рекомендуют вкладывать в металлы до 10% инвестиционного портфеля.

Плюсы металлических счетов

Несмотря на сложность прогнозов в области драгметаллов и периоды падения цен, в долгосрочной перспективе металлы могут обычно дорожают. Так происходит, например, с золотом. Однако в краткосрочной перспективе покупка металлов может не принести прибыли из-за высокой разницы в цене покупки и продажи или колебания курсов на рынке.

Металлы – это надежно. Даже в условиях затяжных экономических кризисов металлы остаются тем активом, который имеет самостоятельную ценность. Вы можете купить золото и не переживать, что оно вдруг обесценится.

Золото и серебро – это ликвидные вложения, которые можно продать практически при любых рыночных условиях.

Обезличенные металлические счета имеют низкий порог входа – как правило, инвестор может иметь на счету от 1 грамма металла (кроме серебра – для него минимальный порог покупки выше).

Есть ли у металлических счетов минусы? Да. Это и негарантированный рост стоимости, и непопадание под закон о страховании вкладов, и высокие спреды на покупку и продажу металлов. Поэтому всегда взвешивайте “за” и “против”, чтобы понять, подходит ли этот инвестиционный инструмент вам.

У кого открыть счет

Металлический счет можно открыть практически в любом банке (ОМС). Также металлы можно покупать на бирже через брокеров. Показательный пример – БКС Мир Инвестиций, у которого вы можете открыть металлический счет в мобильном приложении.

У брокерских счетов в отличие от ОМС есть свои плюсы. Согласно заявлению компании, на некоторых тарифах покупка металлов осуществляется без комиссии, разница в цене между покупкой и продажей минимальна, а для открытия счета достаточно купить от 1 грамма золота.