 

Национальный траур в Британии в связи со смертью Елизаветы II закончился

20.09.2022, 11:01, Новости дня
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Период национального траура в Великобритании в связи со смертью королевы страны Елизаветы II закончился, флаги на общественных зданиях вновь поднимают, сообщил телеканал Sky News.

Над зданиями дворцов королевской семьи флаги останутся приспущенными, так как траур в кругу семьи продлится еще семь дней, передает ТАСС.

«Более 250 тыс. человек прошли через парламент, мы заканчиваем подсчет, это пока предварительная цифра», – сообщила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Мишель Донелан.. Это примерно соответствует показателям публичного прощания с матерью усопшего монарха Елизаветой Боуз-Лайон. Когда она умерла в 2002 году, проститься с ней пришли около 200 тыс. человек.

При этом Донелан не сообщила, во сколько обошлись государственные похороны, заметив, что «это были очень хорошо потраченные деньги».

В понедельник прошла церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II. На церемонии присутствуют главы государств, а также монархи.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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